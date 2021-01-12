Рано радоваться: у Кличко продлили сроки ремонта скандального путепровода

Причиной продления срока реконструкции путепровода является введенный правительством карантин.
Ремонт скандального Шулявского моста в столице официально продлили уже до 31 декабря 2021 года, сообщил в Facebook журналист Евгений Куксин, опубликовав соответствующий документ.
"Причиной продления срока реконструкции путепровода за почти 2 миллиарда из бюджета является введенный правительством карантин. Вот только карантин был введен после езды Кличко квадроциклом в новогоднем наряде. Тогда пресс-служба КГГА почему - то назвала эту процессию торжественным открытием отремонтированного моста", - написал он.
Как видно из Дополнительного соглашения, опубликованного журналистом, оно было подписано 24 декабря прошлого года.
Авария на Шулявском мосту - что было ранее:
- 15 декабря на Шулявском мосту на проезжую часть рухнули три столба освещения. Вследствие этого движение транспорта во все четыре стороны было остановлено, а в целом в городе произошел транспортный коллапс.
- Движение по Шулявскому мосту вновь было открыто (после реконструкции) 28 декабря 2019 года. При этом до сих пор территория под мостом и сама эстакада не достроены для пешеходов.
Автор: Екатерина Трохимчук