Рано радоваться: у Кличко продлили сроки ремонта скандального путепровода

Шулявский мост будут ремонтировать до конца 2021 года / facebook.com/vartovi.espreso

Ремонт скандального Шулявского моста в столице официально продлили уже до 31 декабря 2021 года, сообщил в Facebook журналист Евгений Куксин, опубликовав соответствующий документ.

"Причиной продления срока реконструкции путепровода за почти 2 миллиарда из бюджета является введенный правительством карантин. Вот только карантин был введен после езды Кличко квадроциклом в новогоднем наряде. Тогда пресс-служба КГГА почему - то назвала эту процессию торжественным открытием отремонтированного моста", - написал он.

Как видно из Дополнительного соглашения, опубликованного журналистом, оно было подписано 24 декабря прошлого года.

Авария на Шулявском мосту - что было ранее: