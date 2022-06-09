Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ уничтожили десятки оккупантов и склад с БК

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности ОТГ Восток.
За сутки четверга в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские военные уничтожили 32 российских оккупанта и 5 единиц вражеской техники.
Кроме того, бойцы ВСУ также взорвали склад с боеприпасами противника, сообщает пресс-служба ОТГ Восток.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – отмечается в сообщении.
Сегодня, 9 июня, наши воины уничтожили:
- личного состава – 32;
- БМП – 1;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 1;
- склад с б/п – 1.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,
Враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.
Читайте такжеВСУ перешли в наступление на нескольких направлениях: в Генштабе раскрыли детали
Смотрите онлайн новости Донбасса
Читайте еще:
- ВСУ отразили атаку врага на Херсонщине: рашисты отошли с большими потерями
- Прямой наводкой по вражеским кораблям: ВСУ вооружат шведскими ракетными системами RBS-17
- ВСУ отразили атаку рашистов на Славянском направлении: враг отброшен