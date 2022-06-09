Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ уничтожили десятки оккупантов и склад с БК

Бойцы ВСУ / Генштаб ВСУ

За сутки четверга в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские военные уничтожили 32 российских оккупанта и 5 единиц вражеской техники.

Кроме того, бойцы ВСУ также взорвали склад с боеприпасами противника, сообщает пресс-служба ОТГ Восток.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – отмечается в сообщении.

Сегодня, 9 июня, наши воины уничтожили:

личного состава – 32;

БМП – 1;

АТТ – 3;

БПЛА – 1;

склад с б/п – 1.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,

Враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.

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