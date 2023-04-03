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"Распад России будет "впечатляющим": Данилов озвучил сроки краха страны-агрессора

3 апреля 2023, 22:01
Данилов подчеркнул, что распад России будет "впечатляющим" и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.
Данилов, распад России
Данилов / УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен готовиться к распаду и развалу России, поскольку Советский Союз ранее уже потерпел поражение.

Как заявил секретарь СНБО в интервью The Times, саммит российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в марте подтвердил то, во что Украина давно верила: "Россия слаба и рискует развалиться на части".

"Запад не знает Россию, и Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет", - заявил Данилов.

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Он подчеркнул, что распад России будет "впечатляющим" и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

"Это исторический процесс, а историю не остановишь", - добавил секретарь СНБО.

Россию ждет кризис и распад государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри России обостряется.

Усиливается конфликт между Министерством обороны оккупантов и боевиками ЧВК Вагнера. Подоляк прогнозирует серьезное противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России уже начался. По словам чиновника, нужно не допустить, чтобы пошло распространение ядерного оружия. Более того, как полагает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы свергнуть Путина.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла большие потери в ходе войны. Через 3 месяца российская экономика не позволит Москве вести войну.

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