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"Расширить границы РФ до Кракова": политолог рассказал, чего добивается Путин

25 декабря 2021, 09:47

Владимир Путин чувствует себя наследником Чингизидов, последним ханом великой империи, считает Пионтковский. При этому ему удалось "запудрить мозги Байдену".

Путин
Байден реагирует очень невнятно, и это толкает Путина на дальнейшие авантюры / Фото Reuters

Президент США Джо Байден ведет себя очень невнятно, что и толкает хозяина Кремля Владимира Путина на новые авантюры. Такое мнение озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, во время встречи в Женеве Путин выжал из Байдена необходимую Кремлю формулировку Минских соглашений, передает Апостроф.

Для президента РФ очень важно подключить Америку к давлению на Украину, чтобы Киев принял кремлевскую интерпретацию Минских соглашений и легализовал в политическом поле Украины данный ЛДНР. Однако это удалось переиграть украинской дипломатии и американскому истеблишменту.

"Но Путин не успокоился. Три месяца из каждого московского чайника звучало, что вот-вот будет встреча Байдена-Путина. И мы получили видеосвязь. И Путину снова удалось каким-то образом запудрить мозги Байдену, и снова он что-то залепетал про Минские соглашения - это Путин чрезвычайно одобрил и выкатил такой вот ультиматум", - сказал Пионтковский.

Политолог считает, что президент России ведет себя как последний представитель рода Чингизидов - он требует расширить свои границы до завоевания Батыя в 70-х годах ХІІ века.

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"Максимально Монгольская империя продвинулась тогда до Кракова. Вот он чувствует себя наследником Чингизидов, таким последним ханом великой империи", - считает Пионтковский.

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По мнению политолога, "единственная реакция Запада могла бы быть простой - человек сошел с ума и мы никогда не будем обсуждать такие вещи".

"Но такой линии держится до сегодняшнего дня только Генеральный секретарь НАТО Столтенберг и ваши союзники в Европе, которые видят себя в качестве первой жертвы. Но Байден реагирует очень невнятно, и это толкает Путина на дальнейшие авантюры", - резюмировал политический аналитик.

Как сообщал Главред, президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря сделал несколько заявлений в адрес Украины. В частности, Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что РФ не нападет на Украину. По его словам, это будет зависеть от обеспечения безопасности России.

Президент РФ также заявил, что с трактовкой Минских соглашений есть проблемы.

"Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", - заявил Путин.

17 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал перспективы реализации Минских соглашений. По его словам, РФ должна выполнить свои обязательства. В частности, от российской стороны ожидают реализации договоренностей саммита в Нормандском формате 2019 года в сфере безопасности.

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