"Расширить границы РФ до Кракова": политолог рассказал, чего добивается Путин

Владимир Путин чувствует себя наследником Чингизидов, последним ханом великой империи, считает Пионтковский. При этому ему удалось "запудрить мозги Байдену".
Президент США Джо Байден ведет себя очень невнятно, что и толкает хозяина Кремля Владимира Путина на новые авантюры. Такое мнение озвучил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
По его словам, во время встречи в Женеве Путин выжал из Байдена необходимую Кремлю формулировку Минских соглашений, передает Апостроф.
Для президента РФ очень важно подключить Америку к давлению на Украину, чтобы Киев принял кремлевскую интерпретацию Минских соглашений и легализовал в политическом поле Украины данный ЛДНР. Однако это удалось переиграть украинской дипломатии и американскому истеблишменту.
"Но Путин не успокоился. Три месяца из каждого московского чайника звучало, что вот-вот будет встреча Байдена-Путина. И мы получили видеосвязь. И Путину снова удалось каким-то образом запудрить мозги Байдену, и снова он что-то залепетал про Минские соглашения - это Путин чрезвычайно одобрил и выкатил такой вот ультиматум", - сказал Пионтковский.
Политолог считает, что президент России ведет себя как последний представитель рода Чингизидов - он требует расширить свои границы до завоевания Батыя в 70-х годах ХІІ века.
"Максимально Монгольская империя продвинулась тогда до Кракова. Вот он чувствует себя наследником Чингизидов, таким последним ханом великой империи", - считает Пионтковский.
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По мнению политолога, "единственная реакция Запада могла бы быть простой - человек сошел с ума и мы никогда не будем обсуждать такие вещи".
"Но такой линии держится до сегодняшнего дня только Генеральный секретарь НАТО Столтенберг и ваши союзники в Европе, которые видят себя в качестве первой жертвы. Но Байден реагирует очень невнятно, и это толкает Путина на дальнейшие авантюры", - резюмировал политический аналитик.
Как сообщал Главред, президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря сделал несколько заявлений в адрес Украины. В частности, Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что РФ не нападет на Украину. По его словам, это будет зависеть от обеспечения безопасности России.
Президент РФ также заявил, что с трактовкой Минских соглашений есть проблемы.
"Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", - заявил Путин.
17 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал перспективы реализации Минских соглашений. По его словам, РФ должна выполнить свои обязательства. В частности, от российской стороны ожидают реализации договоренностей саммита в Нормандском формате 2019 года в сфере безопасности.
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