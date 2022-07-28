Рассказывала бредни о 'нацистах' в ВСУ: в Харькове преподавательница вуза угодила в громкий скандал

В Харькове преподавательница рассказывала бредни об Азове / Коллаж ВСУ и скрин видео

Преподаватель Харьковского университета имени Ярослава Мудрого попала в громкий скандал - она на лекции по истории международного права распространяла российскую пропаганду.

Женщина на полном серьезе рассказывала студентам о том, что в рядах Вооруженных сил Украины якобы есть "нацисты". Студенты записали фрагмент лекции и опубликовали его в Telegram-канал NLU.Live в четверг, 28 июля.

Известно, что речь идет про доцента Марину Окладную, диссертация которой о деятельности запрещенной в Украине Коммунистической партии хранится в Москве.

Пророссийский преподаватель заявила, что в символике полка "Азов" якобы есть что-то от "Третьего Рейха", а над воинами якобы "должен состояться процесс по типу Нюрнбергского".

"Задам вам единственный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а символика "Азова" никак не связана с немецкой символикой времен Третьего Рейха?" – спросила она.

Одна из студенток ответила, что в символике полка присутствуют руны славян, а само сравнение бойцов "Азова" с немцами неуместно, ведь азовцы ни на кого не нападали, а защищали свою страну.

"Значит, вы плохо смотрели!" – сказала педагог.

Она добавила, что студенты якобы берутся делать выводы, "разобравшись в вопросе лишь поверхностно".

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Женщина считает, что "над украинскими воинами", а не над российскими захватчиками, якобы "надо провести судебный процесс".

"Давайте подождем с вами, когда в этом будут разбираться квалифицированные люди, у которых будут или не будут доказательства. Я рассказываю вам о процессе, на котором были представлены реальные доказательства. Беда современной молодежи в том, что при отсутствии фундаментальных знаний вы сразу бросаетесь делать выводы", – заключила Окладная.

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