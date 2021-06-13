Размен может быть разным: эксперт объяснил, чем может обернуться для Киева встреча Байдена и Путина

Байден и Путин встретятся в Женеве в июне 2021 года/ Reuters

В июне в Женеве состоится встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина. Стороны могут договориться снизить температуру в нескольких "горячих" точках, среди которых может оказаться и Донбасс.

Руководитель Фонда Украинская политика, политолог, историк Константин Бондаренко не исключает, что Вашингтон может начать склонять Украину к выполнению Минских соглашений, хотя именно Штаты, как куратор Украины, настаивали на том, что Киев не должен выполнять тот акт о капитуляции, на который согласился бывший президент Петр Порошенко в Минске в 2015 году.

Как сказал эксперт Главреду, все будет зависеть от того, насколько Байдену удастся разрядить ситуацию с Путиным.

"Если Путин скажет, что для деэскалации ситуации на Донбассе Украина должна выполнить Минские договоренности, Штаты могут начать давить на Киев, вынуждая к выполнению этих соглашений (...) Штаты могут сказать, что есть документ – Минские соглашения, Украина на него согласилась, он лежит в основе Резолюции Совета безопасности ООН и в основе договоренностей, которые подписал Зеленский в декабре 2019-го в Париже, поэтому их придется выполнять. И установят для нас срок их выполнения. Это станет страшным сном украинских властей", - отметил Бондаренко.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: Блинкен пригрозил РФ в случае ее "агрессивных или безрассудных" действийВзамен Москва может пообещать за это Вашингтону ряд шагов. Например, совместные действия в Тихом океане, ограничение Россией активности, связанной с поставкой ресурсов в те государства, которые США считают для себя определенной угрозой. Это Иран, Пакистан, Китай. Кроме того, РФ может предложить отказ от определенных финансовых маневров. К примеру, Москва предлагает Китаю, Ирану и еще нескольким государствам отказаться от доллара в качестве резервной валюты.

"Таким образом, есть целый ряд вопросов, которые чувствительны для США. Не только Украина является камнем преткновения, и размен может быть разным", - резюмировал политолог.

Встреча Байдена и Путина

Соединенные Штаты и РФ 24 мая провели предварительные консультации по вопросам американо-российских отношений. Стороны договорились о продолжении дальнейших переговоров в формате саммита Вашингтона и Москвы.

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин проведут встречу 16 июня в Женеве, о чем официально сообщили 25 мая в Белом доме и Вашингтоне.

Байден на переговорах с Путиным заявит о поддержке территориальной целостности Украины, считает представитель Белого дома Аманда Слоат.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Путин на встрече с Байденом попросит американского президента поддержать так называемый "диалог" Киева с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также имплементацию вторых Минских соглашений.