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Размен может быть разным: эксперт объяснил, чем может обернуться для Киева встреча Байдена и Путина

13 июня 2021, 03:50
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Некоторые решения на американо-российском саммите могут оказаться "страшным сном украинских властей".

Байден Путин
Байден и Путин встретятся в Женеве в июне 2021 года/ Reuters

В июне в Женеве состоится встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина. Стороны могут договориться снизить температуру в нескольких "горячих" точках, среди которых может оказаться и Донбасс.

Руководитель Фонда Украинская политика, политолог, историк Константин Бондаренко не исключает, что Вашингтон может начать склонять Украину к выполнению Минских соглашений, хотя именно Штаты, как куратор Украины, настаивали на том, что Киев не должен выполнять тот акт о капитуляции, на который согласился бывший президент Петр Порошенко в Минске в 2015 году.

Как сказал эксперт Главреду, все будет зависеть от того, насколько Байдену удастся разрядить ситуацию с Путиным.

"Если Путин скажет, что для деэскалации ситуации на Донбассе Украина должна выполнить Минские договоренности, Штаты могут начать давить на Киев, вынуждая к выполнению этих соглашений (...) Штаты могут сказать, что есть документ – Минские соглашения, Украина на него согласилась, он лежит в основе Резолюции Совета безопасности ООН и в основе договоренностей, которые подписал Зеленский в декабре 2019-го в Париже, поэтому их придется выполнять. И установят для нас срок их выполнения. Это станет страшным сном украинских властей", - отметил Бондаренко.

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"Таким образом, есть целый ряд вопросов, которые чувствительны для США. Не только Украина является камнем преткновения, и размен может быть разным", - резюмировал политолог.

Встреча Байдена и Путина

Соединенные Штаты и РФ 24 мая провели предварительные консультации по вопросам американо-российских отношений. Стороны договорились о продолжении дальнейших переговоров в формате саммита Вашингтона и Москвы.

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин проведут встречу 16 июня в Женеве, о чем официально сообщили 25 мая в Белом доме и Вашингтоне.

Байден на переговорах с Путиным заявит о поддержке территориальной целостности Украины, считает представитель Белого дома Аманда Слоат.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Путин на встрече с Байденом попросит американского президента поддержать так называемый "диалог" Киева с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также имплементацию вторых Минских соглашений.

Владимир Путин Джо Байден война на Донбассе Минские соглашения Константин Бондаренко новости Украины и мира
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