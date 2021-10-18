УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Разрушают минские договоренности": Кулеба жестко пожаловался ЕС на Россию

18 октября 2021, 21:53

Российская Федерация как государство-оккупант продолжает систематические грубые нарушения прав человека, сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба и Эймон Гилмор / МИД Украины

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со спецпредставителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором.

Как сообщает пресс-служба МИД в ход беседы обсуждалась ситуация с ОБСЕ на Донбассе, которую Россия использует для разрушения минских соглашений.

Кулеба и Гилмор обсудили ситуацию с правами человека на временно оккупированных территориях Украины.

"Российская Федерация как государство-оккупант продолжает систематические грубые нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что особым репрессиям подвергаются крымские татары, журналисты и представители религиозных организаций. В качестве давления на них российские власти используют антитеррористическое законодательство.

Реклама

Кулеба призвал спецпредставителя ЕС усилить давление на Россию для освобождения украинцев которых российские власти незаконно удерживает за решеткой.

Глава МИД отметил первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, внештатного журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко и других.

"Россия дерзко препятствует деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники которой сейчас фактически стали заложниками в Донецке. Такие действия разрушают минские договоренности, противоречат обязательствам РФ в ОБСЕ", - добавил Кулеба, рассказывая о ситуации на Донбассе.

Читайте такжеГосдеп США обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека

Министр пригласил Гилмора посетить во время следующего визита в Украину административную границу с Крымом. В пресс-службе МИДа отметили, что спецпредставитель ЕС принял приглашение.

Ситуация с ОБСЕ на Донбассе

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе. К такому решению представители Организации прибегли из-за соображений безопасности. Так, в течение последних нескольких дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста", организованная оккупантами.

В министерстве иностранный дел Украины рассказали, что Россия на заседании Постоянного совета ОБСЕ отказалась поддерживать продления мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк после 30 сентября.

В США не уверены в том, какие у РФ планы относительно Украины и в отношении выполнения международных обязательств государством. Американские дипломаты заявили об этом в связи с отказом в продлении страной-агрессором мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк.

viber
ОБСЕ МИД Украины Дмитрий Кулеба
Сейчас вы просматриваете новость «"Разрушают минские договоренности": Кулеба жестко пожаловался ЕС на Россию». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 баллаМагнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тестеСамый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ "Красных" областей станет больше пяти: в Минздраве поставили украинцев перед выбором"Красных" областей станет больше пяти: в Минздраве поставили украинцев перед выбором 100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал

Последние новости

22:09

"Адище": врач рассказал о COVID-ситуации в Александровской больнице Киева

21:53

"Разрушают минские договоренности": Кулеба жестко пожаловался ЕС на Россию Видео

21:30

"К уровню моллюска еще далеко": Мендель оконфузилась своим безграмотным постом об "Игре кальмара"

21:23

Евросоюз хочет закрыть границы для Украины из-за вспышки коронавируса Видео

21:07

В Украине будет бустерная доза антиковидной вакцинации: кому светят прививки Видео

Реклама
20:43

Осенняя презентация Apple 18 октября: представлены новые AirPods и MacBook Pro Видео

20:38

Невестка покойного Кернеса оказалась в центре скандала из-за украинофобского анекдота

20:26

Киеву грозит "красная" зона: какая ситуация в больницах Видео

20:06

Найден мертвым брат мэра Кривого Рога Константина Павлова

20:02

Ведущая 1+1 Людмила Барбир и Михаил Кукуюк озвучили легендарных героев "Семейки Аддамс"

20:00

План обороны государства – "бумажная" готовность защищаться или пересмотр оборонной стратегии Украины мнение

19:54

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

19:46

"Родные отправились отдыхать, а женщину оставили с COVID": полный самолет украинцев застрял в Египте Видео

19:41

МВФ успешно завершил миссию в Украине: транш гарантирован Видео

19:16

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий Видео

19:16

Стало известно, когда и при каком условии включат отопление в Киеве Видео

18:58

В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20 Видео

18:58

Оля Цибульская обнажила сочную фигуру в соблазнительном купальнике

18:43

В Минздраве рассказали, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19 в Украине Видео

18:31

Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду Видео

Реклама
18:25

Красная зона карантина: в Одессе и Днепре горожане буквально штурмуют пункты вакцинации Видео

18:16

Близкие убитой Мирославы Третьяк требуют от государства 100 млн грн компенсации: в чем причина

18:04

Законопроект о реформе градостроительства усовершенствуют по результатам проверки НАПК

17:55

Муж Насти Каменских раскрыл ее необычное прозвище и трогательно поздравил с годовщиной

17:37

Кровь из уха: что делать и когда обращаться к врачу

17:33

50 гривен за литр молока: в Украине взвинтили цены на молочные продукты Видео

17:30

В Украине острый дефицит угля - Минэнерго Видео

17:28

Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" Видео

17:14

В Украине произошло землетрясение: кого "потрусило"

16:58

Больных с COVID-19 отправляют в другие города: в Херсоне случился коллапс в больницах Видео

16:46

Наблюдетили ОБСЕ стали заложниками сепаратистов: в ТКГ подтвердили факт захвата Видео

16:31

"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

16:24

К чему снится кошка: толкование известных сонников

16:18

Цены на алкоголь в Украине могут вырасти впервые за три года: что и на сколько подорожает Видео

16:13

Самая вкусная закуска из хурмы: готовить всего 5 минут Видео

16:05

В Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности

16:02

Эктор Хименес-Браво показал свою моложавую маму

15:34

Отмена перевода часов в Украине: спикер Рады объяснил, когда это может произойти Видео

15:33

Без кишечника, желудка и многих органов: появились жуткие подробности о смерти хирурга из Тернополя Видео

15:16

Дмитрий Гордон в пижамных штанах исполнил хит Боярского: "Скоро дуэт с Моргенштерном" Видео

Реклама
15:10

Эксперт пояснил, как можно было избежать чрезвычайной ситуации с поставками газа в Украине Видео

15:00

Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуиции Видео

14:57

"Большая стройка" Зеленского проложит дорогу к курортным селам Рыбаковка, Морское и Луговое

14:56

Массовая драка в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами Видео

14:51

Будет ли в Украине еще ковидная вакцина Moderna: ответ Минздрава Видео

14:39

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

14:31

Копы будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду: когда стартуют рейды и что грозит за подделку Видео

14:18

"Бил своих маленьких детей и травил копов собаками": в Днепре задержали дебошира

14:17

Девятиклассница попала под поезд на Черкасчине: переходила пути в наушниках

13:49

В ВОЗ дали оптимистичный прогноз по выходу мира из пандемии коронавируса

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять