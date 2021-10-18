"Разрушают минские договоренности": Кулеба жестко пожаловался ЕС на Россию

Дмитрий Кулеба и Эймон Гилмор / МИД Украины

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со спецпредставителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором.

Как сообщает пресс-служба МИД в ход беседы обсуждалась ситуация с ОБСЕ на Донбассе, которую Россия использует для разрушения минских соглашений.

Кулеба и Гилмор обсудили ситуацию с правами человека на временно оккупированных территориях Украины.

"Российская Федерация как государство-оккупант продолжает систематические грубые нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что особым репрессиям подвергаются крымские татары, журналисты и представители религиозных организаций. В качестве давления на них российские власти используют антитеррористическое законодательство.

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Кулеба призвал спецпредставителя ЕС усилить давление на Россию для освобождения украинцев которых российские власти незаконно удерживает за решеткой.

Глава МИД отметил первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, внештатного журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко и других.

"Россия дерзко препятствует деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники которой сейчас фактически стали заложниками в Донецке. Такие действия разрушают минские договоренности, противоречат обязательствам РФ в ОБСЕ", - добавил Кулеба, рассказывая о ситуации на Донбассе.

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Министр пригласил Гилмора посетить во время следующего визита в Украину административную границу с Крымом. В пресс-службе МИДа отметили, что спецпредставитель ЕС принял приглашение.

Ситуация с ОБСЕ на Донбассе

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе. К такому решению представители Организации прибегли из-за соображений безопасности. Так, в течение последних нескольких дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста", организованная оккупантами.

В министерстве иностранный дел Украины рассказали, что Россия на заседании Постоянного совета ОБСЕ отказалась поддерживать продления мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк после 30 сентября.

В США не уверены в том, какие у РФ планы относительно Украины и в отношении выполнения международных обязательств государством. Американские дипломаты заявили об этом в связи с отказом в продлении страной-агрессором мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Гуково и Донецк.