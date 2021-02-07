Разумков рассказал, кого украинцы винят в повышении тарифов на коммуналку

Разумков прокомментировал высокие тарифы в Украине / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что сегодня украинцы на фоне коронавируса, локдауна, падения экономики и многих других аспектов не готовы к резкому повышению тарифов. Поэтому государство должно вступиться за наименее защищенные категории населения.

По словам главы ВР, решение о повышении тарифов должно быть комплексным. Именно поэтому сначала появилась идея с компенсациями в размере 800 – 1 200 гривен.

Также председатель Верховной Рады отметил, что повышение тарифов может повлиять на рейтинг не только власти, но и оппозиции.

"Ответственность за это, в понимании людей, лежит на всех народных депутатах. Даже если мы во власти, а кто-то в оппозиции, в восприятии людей – это все народные депутаты",– заявил Разумков в интервью Бабель.

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Тарифы для населения - о чем ранее сообщал Главред: