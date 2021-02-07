Разумков рассказал, кого украинцы винят в повышении тарифов на коммуналку

Глава Верховной Рады считает, что повышение тарифов может повлиять на рейтинг не только власти, но и оппозиции.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что сегодня украинцы на фоне коронавируса, локдауна, падения экономики и многих других аспектов не готовы к резкому повышению тарифов. Поэтому государство должно вступиться за наименее защищенные категории населения.
По словам главы ВР, решение о повышении тарифов должно быть комплексным. Именно поэтому сначала появилась идея с компенсациями в размере 800 – 1 200 гривен.
Также председатель Верховной Рады отметил, что повышение тарифов может повлиять на рейтинг не только власти, но и оппозиции.
"Ответственность за это, в понимании людей, лежит на всех народных депутатах. Даже если мы во власти, а кто-то в оппозиции, в восприятии людей – это все народные депутаты",– заявил Разумков в интервью Бабель.
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Тарифы для населения - о чем ранее сообщал Главред:
- 30 ноября из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ. Причем цены могут взлететь в среднем на 80%.
- В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.
- Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы платили 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.