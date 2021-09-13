Речная маршрутка: из Киева в Канев запустили скоростной теплоход "Ракета" (фото)

Теплоход "Ракета" во время маршрута Киев-Канев / фейсбук Министерства инфраструктуры Украины

В Украине стартовал пилотный проект по возвращению движения речного пассажирского транспорта по Днепру. Так, скоростной теплоход "Ракета" вышел на маршрут "Киев – Канев – Киев". В будущем данный маршрут планируют сделать регулярным, если будет спрос.

Другие поездки запланированы на 18 и 19 сентября. Следующий шаг – запуск маршрутов из Киева в Чернобыль, Переяслав-Хмельницкий и Трахтемиров. Подробностями и кадрами в социальной сети Facebook поделился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, цель пилота – изучение спроса и возможности возобновления речных туристических маршрутов, а также их финансовой поддержки со стороны государства. Пассажиры поделятся своими впечатлениями, чтобы будущие путешествия стали более комфортными.

"Испытываем маршрут выходного дня. И не только. Сегодня первая "Ракета" пришвартовалась в Каневе. Поздравляю", – отметил Александр Ткаченко.

"Ракета" на речном вокзале / Фото: Александр Ткаченко / Facebook

Министр добавил, что уже в 2022 году теплоходы смогут регулярно ходить из Киева как минимум по двум маршрутам: в Канев и Чернобыль. Сотрудники Минкульта уже проработали модель таких "водных маршруток" совместно с коллегами из Министерства инфраструктуры, местными органами власти и туристическими операторами. Стоимость поездок пока не разглашается.

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"Эти маршруты имеют огромный потенциал для внутреннего и не только туризма. Главное, они формируют традицию путешествий на выходные. С такими живописными реками, которые есть в нашей стране, стыдно не использовать такой шанс", – подытожил Ткаченко.

Справка. "Ракета" – серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР. Поездки со скоростью 60-65 км/ч стали очень популярными, поэтому название стало нарицательным. Кроме оригинальных теплоходов, так в народе прозвали модели "Восход", "Полесье", "Метеор" и другие.

Собственник нескольких кораблей на подводных крыльях Дмитрий Власов в июле 2021 года рассказал изданию "ЦТС", что из-за высокой стоимости топлива кататься по Днепру сейчас дорого. В 2019 году, когда предприниматели только открыли свой маршрут билет из Киева в Канев стоил 600 грн.