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Разумков рассказал, какие вопросы не смогут выноситься на референдум по закону Зеленского

14 июня 2020, 11:26

Спикер Рады прокомментировал резонансный законопроект.

Разумков
спикер Рады Дмитрий Разумков / УНИАН

Во внесенном президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекте о народовластии в Украине будут "специальные предохранители".

Об этом сообщает портал Дело со ссылкой на спикера парламента Дмитрия Разумкова.

"Внесенный законопроект, думаю, на следующей неделе может быть рассмотрен в первом чтении, но ко второму явно будут какие-то правки, предложения, и он несколько изменится. Референдум точно не должен и не может вредить национальным интересам, государственным интересам и вопросам территориальной целостности государства. Думаю, и в рамках закона это невозможно, и в рамках гражданской позиции", – сказал он.

По словам Разумкова, "специальные предохранители" были внесены в текст законопроекта.

"Во-первых, мы сейчас говорим про общенациональный референдум. Еще будут другие законы из пакета народовластия. Будут местные референдумы, там другая история. На референдум нельзя выносить вопросы налоговой, потому что никто налоги платить не будет. Территориальная целостность – также должно быть табу. Он максимально настроен на то, чтобы защитить территориальную целостность", – рассказал спикер.

Напомним, проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов о народовластии", которое обещал установить в Украине Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019-го. Соответствующий документ был внесен от его имени на рассмотрение Рады 9 июня 2020-го.

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