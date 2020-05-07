Степанов пояснил губительный результат медицинской реформы от Супрун

Степанов утверждает, что реформа медицины потерпит фиаско / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказал мнение, что медицинская реформа, разработанная бывшей главой МОЗ Ульяной Супрун, не адаптирована к украинским реалиям, а ее второй этап провоцировал абсолютное разрушение нескольких служб.

"Реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями Минздрава, основанная на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям", - сказал Степанов 7 мая в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

По словам министра, подробный анализ версии реформы от Супрун четко демонстрировал, что она губительная для украинской медицины.

Читайте также"Даже не уровень стран третьего мира": в Сети показали ужасы больницы для Covid-19"Когда мы начали анализировать старую версию второго этапа реформы, мы увидели, что нас ждет закрытие 332 больниц по всей Украине, потому что они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет увольнение от 50 до 70 тыс. наших медицинских работников", - заявил министр.

Степанов также отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тыс. больных.

"Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирование - на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи", - заявил он.

Напомним, украинская власть прорабатывает сценарии, чтобы не допустить реализации второго этапа реформы медицины, однако "улучшения" станут, фактически, стартом ее сворачивания.

Как известно, Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.