Космос как предчувствие: в Украине создадут министерство по делам космической отрасли

В Украине создадут министерство по делам космической отрасли/ NASA

Власти Украины в ближайшее время планируют проведения крупной реформы военно-промышленного комплекса ‒ с сопутствующим созданием специального профильного министерства по развитию космической отрасли.

Соответствующие планы озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы", ‒ заявил он.

Кроме того, Данилов рассказал, что будет создана в Кабмине новая должность в рамках реформы ‒ вице-премьера по развитию стратегических технологий и инноваций. Сроки проведения реформы и предполагаемых кандидатов на эти посты секретарь СНБО называть не стал.

К слову, ранее руководитель Национального космического агентства Владимир Усов заявлял журналистам ‒ Украина без больших вливаний денег уже в ближайшие годы вполне способна получить полеты в космос и получить долю на рынке космических перевозок благодаря уникальным инновационным проектам.

Напомним, ранее руководитель украинской компании Space Logistics Дмитрий Легеза объявил о планах по строительству на степных просторах Херсонской области полномасштабного космодрома. Стартовая цена проекта ‒ от 50 млн долларов США.