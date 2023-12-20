Реформа в вузах: замминистра рассказал, что хотят сделать с бесплатным обучением

С 2024 года студентам будут компенсировать только часть стоимости образования с помощью системы грантов, но есть исключение, рассказали в Минобразования.

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Как говорят в Минобразования, "бюджетная" система будет сохранена только для некоторых специальностей / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Минобразовании хотят компенсацию из государственного бюджета 100% стоимости образования для тех, кто поступил на бюджет, хотят заменить на гранты. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью порталу "NV".

"Мы предлагаем более справедливую систему грантов, где мы берем определенную корзину денег, которая выделяется ежегодно на подготовку специалистов, и вместо того, чтобы ее давать 100% на бюджетников, мы говорим: смотрите, по результатам вашего НМТ-ВНО, вы получаете сумму денег на обучение, которая коррелирует с вашими баллами", — рассказал чиновник.

По его словам, планируется, что студенты будут подписывать контракт с университетом, "который, например, будет устанавливать, что обучение будет стоить 50 тысяч гривен в год".

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"А вы пришли и говорите: вот у меня есть грант на 35 тысяч Супер. Итак, государство заплатило за вас 35 тыс., а еще 15 тысяч вы платите сами через механизм софинансирования", — пояснил чиновник.

Однако, говорит Винницкий, все же для некоторых специальностей старая система будет сохранена. Он также рассказал, что государство не может прогнозировать, сколько ему понадобится менеджеров, журналистов, юристов, IT-инженеров и специалистов по многим другим специальностям через пять лет.

"Но мы можем прогнозировать, сколько нам будет нужно медиков, учителей, энергетиков для работы на АЭС, выпускников транспортных вузов. Специальности, где мы можем прогнозировать, остаются в государственном заказе, государство заказывает их у заведений, платит 100% за их подготовку и, возможно, даже предоставляет им повышенную стипендию, если те готовы согласиться на гарантированное первое рабочее место, которое предоставляет государство. Для всех остальных специалистов, заказ которых мы не можем спрогнозировать, мы вводим возможность получить грант и софинансировать свое образование", — объяснил он.

Могут ли мобилизовать студентов в Украине

Студенты в Украине имеют право на отсрочку от срочной службы и всеобщей мобилизации на весь срок учебы. Мобилизовать их могут только по собственному желанию.

В начале сентября стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагалось лишить право на отсрочку лиц, которые в возрасте после 30 решили получать второе высшее образование в 2022 году. Предполагается, что такие студенты могут попасть под мобилизацию.

Позже появился еще один законопроект №9672, где уже нет возрастного критерия и предусмотрена отсрочка от мобилизации для "взрослых студентов", которые поступили на дефицитные специальности.

Порой происходит, что студентам вручают повестки, хотя есть отсрочка. Адвокат Ростислав Кравец подтвердил: студенты, даже старше 30 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации.

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