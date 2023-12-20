УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Реформа в вузах: замминистра рассказал, что хотят сделать с бесплатным обучением

Дмитрий Видоменко
20 декабря 2023, 16:45
С 2024 года студентам будут компенсировать только часть стоимости образования с помощью системы грантов, но есть исключение, рассказали в Минобразования.
Минобразования, студенты
Как говорят в Минобразования, "бюджетная" система будет сохранена только для некоторых специальностей / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Минобразовании хотят компенсацию из государственного бюджета 100% стоимости образования для тех, кто поступил на бюджет, хотят заменить на гранты. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью порталу "NV".

"Мы предлагаем более справедливую систему грантов, где мы берем определенную корзину денег, которая выделяется ежегодно на подготовку специалистов, и вместо того, чтобы ее давать 100% на бюджетников, мы говорим: смотрите, по результатам вашего НМТ-ВНО, вы получаете сумму денег на обучение, которая коррелирует с вашими баллами", — рассказал чиновник.

По его словам, планируется, что студенты будут подписывать контракт с университетом, "который, например, будет устанавливать, что обучение будет стоить 50 тысяч гривен в год".

видео дня

"А вы пришли и говорите: вот у меня есть грант на 35 тысяч Супер. Итак, государство заплатило за вас 35 тыс., а еще 15 тысяч вы платите сами через механизм софинансирования", — пояснил чиновник.

Однако, говорит Винницкий, все же для некоторых специальностей старая система будет сохранена. Он также рассказал, что государство не может прогнозировать, сколько ему понадобится менеджеров, журналистов, юристов, IT-инженеров и специалистов по многим другим специальностям через пять лет.

"Но мы можем прогнозировать, сколько нам будет нужно медиков, учителей, энергетиков для работы на АЭС, выпускников транспортных вузов. Специальности, где мы можем прогнозировать, остаются в государственном заказе, государство заказывает их у заведений, платит 100% за их подготовку и, возможно, даже предоставляет им повышенную стипендию, если те готовы согласиться на гарантированное первое рабочее место, которое предоставляет государство. Для всех остальных специалистов, заказ которых мы не можем спрогнозировать, мы вводим возможность получить грант и софинансировать свое образование", — объяснил он.

Могут ли мобилизовать студентов в Украине

Студенты в Украине имеют право на отсрочку от срочной службы и всеобщей мобилизации на весь срок учебы. Мобилизовать их могут только по собственному желанию.

В начале сентября стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагалось лишить право на отсрочку лиц, которые в возрасте после 30 решили получать второе высшее образование в 2022 году. Предполагается, что такие студенты могут попасть под мобилизацию.
Позже появился еще один законопроект №9672, где уже нет возрастного критерия и предусмотрена отсрочка от мобилизации для "взрослых студентов", которые поступили на дефицитные специальности.

Порой происходит, что студентам вручают повестки, хотя есть отсрочка. Адвокат Ростислав Кравец подтвердил: студенты, даже старше 30 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
вузы Минобразования
Реклама

Главное за день

США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

17:26 Украина
Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

17:23 Украина
Пощечина Путину от Запада: США перебросят свои войска к границам с Россией – Bild

Пощечина Путину от Запада: США перебросят свои войска к границам с Россией – Bild

16:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:00

Пятна на нержавейке исчезнут на глазах: что используют опытные хозяйки

17:58

Как есть все подряд без тяжести в животе: эксперт по здоровью раскрыл секрет

17:48

Как определить настоящая красная икра или нет: вас не обманят

17:32

Около 6 тысяч мужчин каждый день покидают Украину: кто они, почему и куда едут

17:26

США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
17:23

Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

17:20

Проверьте себя: какие признаки того, что вам пора сменить работу

17:16

"Будут насиловать и убивать": "азовец" рассказал, что ждет Украину в случае капитуляции

16:48

Как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре": Авраменко назвал интересное выражениеВидео

Реклама
16:45

Реформа в вузах: замминистра рассказал, что хотят сделать с бесплатным обучением

16:37

Почему 21 декабря нельзя никому желать здоровье: появятся серьезные проблемы

16:31

Приходится "обивать пороги": почему украинским военным не дают статус УБД

16:28

Пощечина Путину от Запада: США перебросят свои войска к границам с Россией – Bild

16:25

Жители Херсонщины без помощи: россияне полностью уничтожили склад Красного Креста

16:25

Дипломат "поставил на место" россиянку в ООН: та несла чушь о "репрессиях" в Украине

16:06

Премьера ситкома "Якщо чесно": Дарья Петрожицкая и Игорь Ласточкин влюбилисьВидео

16:05

Оптическая иллюзия для самых умных: только люди с высоким IQ найдут тюленя

15:48

Украину накроют мокрый снег и дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

15:43

"Психи реально": безумный клоун-путинист Охлобыстин "поймал" пулю

15:35

Это может погубить питомца: ветеринар предупреждает об неочевидной праздничной опасности, способной погубить собаку

Реклама
15:35

Россияне активизировались на еще одном направлении: бросают в бой всю имеющуюся технику

15:34

В Крыму ракеты атаковали центр космической связи: есть раненые

15:25

"В ушах шкварчал раскаленный металл": военный чудом пережил удар ракеты

15:05

Оборона Украины и "прорыв России": в Британии оценили ситуацию и дали прогноз

14:53

Идеально на праздничный стол: девушка показала, как приготовить балык в духовке

14:35

Нужно найти 3 отличия за 17 секунд: загадочная картинка заставит задуматься

14:28

Куда обращаться и что делать украинцам, чтобы не потерять пенсию

14:15

ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

14:13

Вы бы не догадались: мужчина показал лайфхак, как сделать обувь нескользкой

14:00

Любовный гороскоп на 2024 год: какие знаки в новом году ждёт счастье в личной жизни

13:47

Горбунов показал как шаловливо играет со своими сыновьями от Осадчей

13:43

Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить" – ОгрызкоВидео

13:41

Как должна выглядеть женщина в 40 лет: дизайнер рассказал, как не превратиться в "бабушку"

13:33

У Путина есть план, войска РФ пытаются перехватить инициативу в двух областях – AP

13:11

Что нельзя делать перед зеркалом: эти несложные советы помогут каждому

12:58

Чем смазать лопату, чтобы к ней не прилипал снег: 5 средств, которые упростят вашу жизнь

12:52

Вне закона и поскорее: сколько украинцев жаждут наказания коррупционеров

12:39

Помощь Украине более $60 млрд: Огрызко сделал прогноз и сказал, что нужно для победыВидео

12:23

Во время эфира "Рождество. Ты не один" будут собирать средства на поддержку детей "Школы супергероев"

12:20

Зарплаты украинцев вырастут до 30 тысяч грн: Кабмин назвал сроки

Реклама
12:16

Бабушка поделилась секретом: девушка показала невероятный способ нарезки яиц

12:15

Зеленский назначил своего нового представителя в ВР: что известно

11:44

Китайський гороскоп на завтра 21 декабря 2023: Кролику - счастье, Собаке - обман

11:37

Понадобится лишь шпатель: женщина рассказала, как до блеска отмыть кухню

11:33

"Нам не дали": полковник ВСУ рассказал, почему провалилось контрнаступление

11:30

Как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного: опубликованы результаты опроса

11:07

Дипломат пояснил, что нужно делать Украине ради мощной европейской помощиВидео

11:03

Огрызко объяснил, как выборы в США повлияют на ситуацию в УкраинеВидео

11:01

На зависть всем соседям: эксперт рассказал, как выбрать самые сладкие мандариныВидео

10:55

Салат на Новый год, который принесет деньги в дом - рецепт Глаз ДраконаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять