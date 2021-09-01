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Рекордный рост мировых цен на сырье позволяет украинским компаниям инвестировать в модернизацию

1 сентября 2021, 16:41

Отмечается, что существенно в цене прибавили товары, которые Украина традиционно экспортирует на мировые рынки.

Доллары
Рекордный рост мировых цен на сырье / Reuters

Ситуацию с ростом цен на сырьевые товары активно используют украинские компании, в части металлурги и аграрии, которые уже сегодня конвертируют полученные дополнительные инвестиции в развитие и модернизацию своих производств, а также на экологические проекты.

Сообщается, что резкий рост мировой экономики, подкрепленный широкомасштабным мерам поддержки и финансовым стимулам, которые были приняты правительствами ключевых стран мира, спровоцировал ускорение инфляции, говорится в статье УНИАН.

Если еще в прошлом году стоимость многих товаров на мировых рынках достигла рекордно низких значений, то в нынешнем году ситуация полностью противоположная: цены на чёрные и цветные металлы, газ, нефть, железную руду, а также зерно, кукурузу, масличные и другие сырьевые товары стремительно растут.

Что примечательно, в цене существенно прибавили товары, которые Украина традиционно экспортирует на мировые рынки: продовольствие, металлы, сырье, что позволило нашей стране за первое полугодие текущего года нарастить экспорт товаров в денежном выражении на 30 процентов по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 30 миллиардов долларов.

Вместе с тем, понимая, что рост цен на сырье временный, и, за ним обязательно наступит падение, украинские промышленные компании стараются инвестировать полученные дополнительные доходы в развитие производств, снижение себестоимости и повышение экологичности.

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Так, например, группа "Метинвест" в этом году запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Общие инвестиции в проект превысят 1 миллиард долларов.

Не отстают и другие украинские металлургические гиганты. Так, в ближайшие годы горнорудная компания Ferrexpo намерена направить около 2 миллиардов долларов на удвоение производства окатышей. Уже в 2021 году компания планирует увеличить выпуск окатышей до 12 млн тонн с 11,2 млн тонн в 2020 году.

Кроме этого, существенные инвестиции запланировал и Криворожский горно-металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог. Так, до 2023 года компания намерена направить на экологическую модернизацию предприятия около 1 миллиарда долларов, при том, что за 15 лет работы в Украине компания уже инвестировала в комбинат около 5 миллиардов долларов.

Отмечается, что таким образом, ориентированный на экспорт бизнес в Украине сегодня старается максимально воспользоваться благоприятной ситуацией на внешних рынках и инвестировать существенный средства в развитие производства и инфраструктуры.

В будущем эти вложения принесут пользу всей национальной экономике, а также позволят украинским компаниям не потерять своих позиций на внешних рынках, когда цены на сырьевые товары пойдут вниз, что рано или поздно обязательно случится.

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