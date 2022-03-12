"Ремонтируем, а враг снова перебивает сети": Чернигов остался без света, газа, отопления и воды

Чернигов остался без света, газа, отопления и воды/ Reuters

Чернигов по состоянию на утро субботы, 12 марта, остается без электричества, а также частично без газа, отопления и воды.

Об этом рассказал председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в видеообращении. По его словам, местные службы пытаются все отремонтировать, но после ремонта оккупанты снова бьют по сетям.

"Чернигов без электроснабжения, почти без водо-, газо- и теплоснабжения. Вчера (11 марта – ред.) было несколько попыток восстановить электроснабжение. Они были удачными. Но враг снова перебивал сети. Сегодня все службы начинают работу по восстановлению сетей, и я думаю, что сегодня электроэнергия будет", – отметил председатель областной военной администрации.

Он добавил, что в городе также есть проблемы с мобильной связью и с мобильным интернетом. Соответствующие службы уже работают над улучшением связи.

"Враг продолжает наносить авиа- и ракетные удары по городу Чернигов. Гибнут мирные люди, очень много людей получают ранения. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре, там, где военных нет и не было", – сказал Чаус.

Он отметил, что в ночь на 12 марта российские оккупанты разбомбили гостиницу "Украина" в центре Чернигова.

"Сегодня прилетело в отель "Украина". Нет больше отеля "Украина", но есть Украина. И она будет. И есть наша миссия, миссия украинцев. И она заключается в том, чтобы Путин – больная извращенная тварь – глотнул яда в своем бункере на Урале. И мы сделаем всё для того, чтобы он это сделал", – добавил глава Черниговской ОВА.

Ранее сообщалось, что российские самолеты сбрасывают на мирный Чернигов 500-килограммовые авиабомбы и бомбят жилые кварталы и социальные объекты. Захватчики используют против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия – неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Обычно это оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.

Напомним, силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили 5 населенных пунктов от российских военных. Кроме этого, украинцы захватили два бронетранспортера.

Читайте также: