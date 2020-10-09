Резкая вспышка COVID-19 в Украине: Шмыгаль заявил о срочных мерах

Денис Шмыгаль / УНИАН

Министерству здравоохранения поручено проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук с целью увеличения койкомест для больных коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания с главами государственных областных администраций и министрами, сообщает пресс-служба Кабмина.

В то же время главам областных и Киевской городской государственной администрации поручено мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.

Кроме того, департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях поручили отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Шмыгаль также поручил главному санитарному врачу Виктору Ляшко и главам ОГА поставить на личный контроль работу горячих линий.

Читайте также"Уже поздно что-то делать": врач спрогнозировал резкий скачок COVID-19 в УкраинеРанее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением карантинных мер.

Накануне министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

В то же время он подчеркнул, что Кабмин может рассмотреть такое решение, если с соответствующей инициативной выступит президент.