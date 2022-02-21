Резкий спад: за сутки COVID-19 в Украине выявили у 13,5 тысячи человек

Коронавирус в Украине на выходных снизил темп / Коллаж ua.depositphotos.com, pixaby

По состоянию на утро понедельника, 21 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 562 жителей страны. В том числе заболели 1254 ребенка и 151 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 886 человек; летальных случаев - 127; выздоровели 13 904 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 2297;

Винницкая область – 140;

Волынская область – 443;

Днепропетровская область – 1353;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 480;

Закарпатская область – 137;

Запорожская область – 564;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 313;

Луганская область – 188;

Львовская область – 290;

Николаевская область – 1099;

Одесская область – 1011;

Полтавская область – 502;

Ровенская область – 251;

Сумская область – 251;

Тернопольская область – 156;

Харьковская область – 911;

Херсонская область – 582;

Хмельницкая область – 203;

Черкасская область – 633;

Черновицкая область – 184;

Черниговская область – 368.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 21 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 4 734 333 человека;

выздоровели - 3 952 363 пациента;

летальных исходов - 104 645;

проведено ПЦР-тестирований – 19 390 438.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

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