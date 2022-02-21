Резкий спад: за сутки COVID-19 в Украине выявили у 13,5 тысячи человек

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.
По состоянию на утро понедельника, 21 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 562 жителей страны. В том числе заболели 1254 ребенка и 151 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 886 человек; летальных случаев - 127; выздоровели 13 904 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 2297;
- Винницкая область – 140;
- Волынская область – 443;
- Днепропетровская область – 1353;
- Донецкая область – 593;
- Житомирская область – 480;
- Закарпатская область – 137;
- Запорожская область – 564;
- Ивано-Франковская область – 126;
- Киевская область – 484;
- Кировоградская область – 313;
- Луганская область – 188;
- Львовская область – 290;
- Николаевская область – 1099;
- Одесская область – 1011;
- Полтавская область – 502;
- Ровенская область – 251;
- Сумская область – 251;
- Тернопольская область – 156;
- Харьковская область – 911;
- Херсонская область – 582;
- Хмельницкая область – 203;
- Черкасская область – 633;
- Черновицкая область – 184;
- Черниговская область – 368.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 734 333 человека;
- выздоровели - 3 952 363 пациента;
- летальных исходов - 104 645;
- проведено ПЦР-тестирований – 19 390 438.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 4 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.
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