Резников назвал 5 городов, где военные усиливают защиту с неба

Министр обороны заявил, что Киев практически полностью защищен от атак ракет и дронами.

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Резников назвал города, где работают над усилением системы ПВО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, АрмияИнформ

Российские оккупанты пытаются атаковать украинские города дронами и ракетами. Если в Киеве украинская система ПВО уже практически полностью защищает небо, то в других городах ситуация совсем иначе. Украинские военные уже работают над защитой некоторых городов. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

Резников признался, что ранее до конца не верил в вероятность ракетных ударов по мирным городам.

"Я не мог представить, что население столь великой страны может тотально потерять мораль, деградировать до животного состояния. Проявления мы видим не только в страшных преступлениях, мы это слышим в общении детей с родителями, мужчин с супругами в России. Они сами себя расчеловечели", — написал Резников.

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Резников назвал 5 городов, над защитой которых теперь работают украинские военные.

"В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе – еще нет, но работаем", — написал Резников.

Ракетный удар РФ по Львову 6 июля

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате погибли пять человек. Медицинская помощь была оказана 34 людям, 13 из них были госпитализированы.

Разрушения подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

В РФ после удара назвали цель атаки по Львову. В Министерстве обороны страны-агрессора цинично заявили, что специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ говорят, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

7 июля стало известно о том, что в результате ракетного удара погибли 10 человек. Еще 45 человек были ранены, среди них 3 ребенка.

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