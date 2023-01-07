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Резников оценил, сколько ракет и дронов осталось у русских оккупантов

7 января 2023, 19:02
С 24 февраля против Украины страна-агрессор Россия использовала большую часть своих стратегических ракет, говорит министр обороны Украины.
Резников
Резников оценил, сколько ракет и дронов осталось у русских оккупантов / коллаж фото УНИАН

С начала полномасштабной военной агрессии против Украины Россия уже использовала большую часть своих стратегических ракет. Сейчас, по предварительной оценке, у РФ остается немало "Кинжалов" – 53 ракеты, "Искандеров" – 52 крылатых ракеты и Х-22 и Х-32 – 162 ракеты. Об этом он на своей странице в сервисе Twitter соответствующую инфографику опубликовал министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам чиновника, на данный момент у оккупантов остается много тактических ракет. Сейчас у них есть 326 "Ониксов", 312 ракет Х-29, Х-31, Х-35, Х-58 и Х-59. Больше всего у захватчиков ракет С-300 – 6672 штук.

Далее, говорит Резников, у России осталось лишь 11% от ее запасов баллистических ракет "Искандер" – 92 шт., 9% "Калибров" – 59 ракет и 16% ракет Х-101 и Х-555 – 118 шт.

Рассказал Резников и о том, сколько, по оценкам экспертов из разведки, у России еще есть в запасе иранские дроны "Шахед". По его данным, у оккупантов осталось 90 – это 12% из партии в 750 экземпляров.

"Формула безопасности: Ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", – резюмировал министр обороны.

Резников оценил, сколько ракет и дронов осталось у русских оккупантов

ПВО для Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.

В ходе диалога стороны обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии ПВО и ПРО для противодействия иранским беспилотникам, которые использует Россия с целью ударов по украинским городам.

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дроны Алексей Резников война России и Украины
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