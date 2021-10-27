Резонансное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала эмоциональное обращение

Дочь погибшего в ДТП в Харькове 58-летнего мужчины Анастасия записала видеообращение под моргом, в котором заявила, что ее семья ищет хорошего адвоката.

Дочь погибшего мужчины заявила, что виновник происшествия может остаться безнаказанным.

"Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. Вместо этого в нашей семье сегодня планировалась очень радостная дата, очень долгожданная для папы в первую очередь, как для отца его детей. Но, увы, сложилось как сложилось. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень,который чувствует свою безнаказанность", — заявила Анастасия в Instagram.

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Женщина подчеркнула, что она и ее близкие ищут хорошего адвоката, который будет на стороне ее семьи и погибшего отца. Также она обратилась к тем, кто помог задержать 16-летнего парня на Infiniti.

"Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации и с людьми, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его. Я прошу вас, объявитесь! Не надо бояться, страшно не это, страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас", — сообщила дочь погибшего.

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Резонансное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора. За рулем оказался 16-летний парень, именуемый в городе местным "мажором". С ним в салоне находились еще трое молодых людей – 16-летняя девушка и два парня по 19 лет. Признаков алкогольного опьянения у виновника ДТП не обнаружили.

Его задержали в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Водителю Infiniti грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права водить транспортным средством до трех лет.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, которое управляют транспортными средствами) УКУ. Следственные действия продолжаются.