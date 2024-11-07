'Результат не такой, как мы хотели': Харрис заявила, что не отказывается от борьбы

Камала Харрис признала, что результат выборов не соответствует их ожиданиям и пообещала продолжить борьбу.

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Камала Харрис сделала заявление после поражения на выборах / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы из заявления:

Результат выборов не такой, как хотели демократы, но их надо принять

Камала Харрис готова мирно передать власть Дональду Трампу

Несмотря на поражение, вице-президент не отказывается от борьбы за свободу, справедливость, достоинство и равные возможности для всех людей

Вице-президент США Камала Харрис признала поражение на президентских выборах. Она готова мирно передать власть новоизбранному президенту Дональду Трампу. Об этом Харрис объявила в среду, 6 ноября, перед своими сторонниками на сцене в Университете Говарда, пишет CNN.

"Результат этих выборов не такой, как мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали", - сказала она.

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Харрис сообщила, что уже поздравила новоизбранного президента Дональда Трампа с победой и заверила его в готовности к "мирной передаче власти". Она подчеркнула важность принятия результатов выборов и продолжения демократических процессов.

"Фундаментальный принцип американской демократии заключается в том, что когда мы проигрываем выборы, мы принимаем результаты. Этот принцип, как и любой другой, отличает демократию от монархии или тирании. И любой, кто стремится к доверию общественности, должен его уважать", - отметила вице-президент.

В то же время Камала Харрис заявила, что, несмотря на поражение, она будет оставаться преданной своим убеждениям и борьбе "за свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей".

"Хотя я признаю поражение в этих выборах, я не отказываюсь от борьбы, которая питала эту кампанию. Борьбу за свободу, справедливость, возможность и достоинство всех людей, за идеалы в основе нашей страны, которые отражают лучшее в Америке. От этой борьбы я никогда не откажусь", - пообещала политик.

Харрис призвала своих сторонников не сдаваться. По ее словам, борьба может занять время, но она является необходимой для достижения лучшего будущего.

"Иногда борьба занимает некоторое время. Это не значит, что мы не выиграем. Никогда не сдавайтесь. Никогда не прекращайте пытаться сделать мир лучше... Не время опускать руки. Пришло время засучить рукава. Это время для организации, мобилизации и продолжения участия ради свободы и справедливости и будущего, которое, как мы все знаем, можем построить вместе", - добавила она.

Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис - американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис - 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона получила полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Победа Трампа на выборах - главное

Как ранее сообщал Главред, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он набрал 277 голосов выборщиков, тогда как Харрис получила лишь 226 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой. Он вспомнил о встрече с Трампом в сентябре, где они подробно обсудили стратегическое партнерство между США и Украиной.

Напомним, демократка Камала Харрис провела телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США. Она поздравила его с победой и подчеркнула важность мирной передачи власти.

Кроме этого, администрация Джо Байдена планирует срочно выделить Украине 6 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности до инаугурации Дональда Трампа. Это решение обусловлено опасением, что после вступления Трампа в должность поток оружия может прекратиться.

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