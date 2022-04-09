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РФ будет наступать, пока ее не остановят: эксперт назвал конечную цель Кремля в войне в Украине

9 апреля 2022, 02:32

Россия потерпела тактическое поражение на северном направлении, поэтому российское командование приняло решение перегруппировать свои силы.

Мариуполь, война
При удачном стечении обстоятельств Россия может взять под свой контроль Харьков и Мариуполь / Фото Reuters

Объявленная Путиным "специальная военная операция", а по сути война против Украины, изначально была мертвородженной. Кремль готовил эту военную авантюру с учетом того, что украинская армия не будет сопротивляться. Но результаты боев показали, что их стратегическое планирование оказалось неправильным. Сейчас в РФ проводится переформатирование в какую-либо другую форму. В какую именно - станет известно в ближайшее время.

Такое мнение в интервью Главреду озвучил азербайджанский военный эксперт, офицер с 30-летним опытом службы и участием в реальных военных конфликтах Агиль Рустамзаде.

По его словам, Россия потерпела тактическое поражение в войне против Украины на северном направлении, поэтому российское командование приняло решение перегруппировать свои силы для усиления войск на юго-восточной операционной зоне.

РФ преподнесла это как своего рода уступку Украине. Но на самом деле это никакая не уступка.

"Северная операционная зона не имела никаких перспектив уже около 10 дней, и украинская армия начинала процесс уничтожения этой группировки войск", - сказал Рустамзаде.

Россия понимала, что на этом направлении у нее нет успехов, но оставляла там военных, потому что для того, чтобы перепланировать операцию, нужно время.

"А российская военная машина не отличается мобильностью - она тяжелая на подъем и ей нужно много времени для принятия решений такого уровня", - объяснил военный эксперт.

Он отметил, что теперь Россия обозначила свои цели - это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"При удачном стечении обстоятельств Россия может взять под свой контроль весь юго-восток - Харьков и Мариуполь с перспективой выхода на днепровский рубеж. Но РФ в достижении ее целей будет удерживать украинская армия, потому как ее цели и задачи заканчиваются у западной границы Украины. И РФ будет идти до тех пор, пока ее не остановят. То есть пока они будут иметь возможность наступать", - объяснил Рустамадзе.

Отвод войск РФ от Киева и Чернигова

29 марта в Генштабе Вооруженных сил Украины заявляли, что часть войск оккупантов выходит из Киевской и Черниговской областей.

В Минобороны России официально заявили, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Как сказал замглавы российского Минобороны Александр Фомин после переговоров в Стамбуле, "в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для нормальной работы".

30 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины также заявили, что российские оккупанты осуществляют перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении.

Телеканал CNN сообщал со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки, что к началу мая оккупанты РФ поставили себе целью захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес прокомментировал отвод российских войск на киевском и черниговском направлениях. По его словам, на самом деле Путин не отводит войска, а передислоцирует их для следующей "фазы" на Донбассе.

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