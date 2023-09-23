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РФ копит ракеты: украинцам назвали сроки и цели новых массированных ударов

Алексей Тесля
23 сентября 2023, 10:45 обновлено 23 сентября, 11:02
Враг продемонстрировал способность выдержать паузу и накопить определенное количество ракет, подчеркнула Наталья Гуменюк.
Гуменюк, ракета
Наталья Гуменюк спрогнозировала цели новых ударов РФ / коллаж Главред, скрииншоты из видео

На сегодня оккупанты РФ не использует ракеты морского базирования для ударов по Украине, что может говорить о том, что они готовят определенный потенциал на осень-зиму, заявила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне имеют преимущество в воздухе, имеют запас ракет и пытаются его обновлять. Об этом она сообщила в эфире марафона единых новостей.

В то же время глава пресс-центра Сил обороны юга пояснила, что санкции не работают в абсолютном режиме блокировки ракетного производства в РФ. При этом враг продемонстрировал способность выдержать паузу и накопить определенное количество ракет.

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  • "Совершенно очевидно, что они продолжают накапливать и ракеты морского базирования. Напомню, как раз "Калибры" являются высокоточным оружием, которое враг часто использовал по объектам критической инфраструктуры. То, что сейчас мы не наблюдаем активности использования ракет с носителей морского базирования, может говорить о том, что они их накапливают и готовят определенный потенциал", - не исключила она.

В то же время она отметила, что "мы пережили тот период, мы уже подготовлены, многое уже знаем и понимаем об этих атаках".

Ранее были названы новые цели для ударов по россиянам в Крыму. Ситуация в Черном море остается напряженной, подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал сценарий новых ударов по Черноморскому флоту российских оккупантов.

В первую очередь Вооруженным силам Украины надо уничтожать носители крылатых ракет морского базирования Калибр, потому что именно эти ракеты используют для ударов по территории Украины.

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война России и Украины ракетный удар Наталья Гуменюк
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