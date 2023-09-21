Уничтожить носители Калибров: названы новые цели для ВСУ в Крыму

Александр Коваленко назвал приоритетные цели для ВСУ в оккупированном Крыму.

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Александр Коваленко считает необходимым уничтожить носители Калибров / Минобороны РФ, Facebook Коваленко

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал сценарий новых ударов по Черноморскому флоту российских оккупантов.

В первую очередь Вооруженным силам Украины надо уничтожать носители крылатых ракет морского базирования Калибр, потому что именно эти ракеты используют для ударов по территории Украины. Такое мнение он высказал в интервью Главреду.

Эксперт также считает, что приоритетная цель для ВСУ - большие десантные корабли оккупантов РФ.

"Потому что они приспособлены для высадки десанта, перевозки средств и гораздо лучше, чем минные тральщики, минируют море и морские рубежи", - пояснил он.

Кроме того, собеседник отметил, что задачей для Сил обороны Украины является уничтожение больших десантных кораблей, носителей крылатых ракет Калибр, корветов, фрегатов и даже подводных лодок РФ.

"Другие корабли - это второстепенные цели, но если они находятся в зоне досягаемости ракеты или дрона, их тоже надо уничтожать", - добавил Коваленко.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко Главреду:

Ранее стали известны подробности удара по оккупантам в Крыму. В Сети появились спутниковые снимки последствий удара по командному пункту ЧФ.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Напомним, в ночь на 21 сентября в Крыму раздавались взрывы в районе аэродрома оккупантов. Взрывы стали звучать возле Новофедоровки около полуночи. Их также слышали в других населенных пунктах: Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.

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