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Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в Крыму

Алексей Тесля
21 сентября 2023, 14:55 обновлено 21 сентября, 14:55
В Сети появились спутниковые снимки последствий удара по командному пункту ЧФ.
Крым
Нанесен ударр по оккупантам РФ в Крыму / Коллаж: Главред, Фото: Схемы, скриншот

Появились новые подробности ударов по военным объектам российских оккупантов в захваченном РФ Крыму.

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара по командному пункту российского Черноморского флота возле поселка Верхнесадовое в 20 сентября. Фото публикует проект "Схемы".

Обратим внимание, что на свежих спутниковых снимках Planet Labs за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.

видео дня

Добавим, что согласно карте военных объектов там размещен 744-й Центр связи командования Черноморского флота оккупантов.

Смотрите видео - удар по оккупантам РФ в Крыму:

Screenshot
Удар по оккупантам в Крыму / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома Бельбек. Мощные взрывы слышали в районе Бельбека, где находится военный аэродром и в Симферополе.

Напомним, в ночь на 21 сентября в Крыму раздавались взрывы в районе аэродрома оккупантов. Взрывы стали звучать возле Новофедоровки около полуночи. Их также слышали в других населенных пунктах: Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.

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