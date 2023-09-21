Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в Крыму

Появились новые подробности ударов по военным объектам российских оккупантов в захваченном РФ Крыму.
В Сети появились спутниковые снимки последствий удара по командному пункту российского Черноморского флота возле поселка Верхнесадовое в 20 сентября. Фото публикует проект "Схемы".
Обратим внимание, что на свежих спутниковых снимках Planet Labs за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.
Добавим, что согласно карте военных объектов там размещен 744-й Центр связи командования Черноморского флота оккупантов.
Смотрите видео - удар по оккупантам РФ в Крыму:
Ранее сообщалось о том, что в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома Бельбек. Мощные взрывы слышали в районе Бельбека, где находится военный аэродром и в Симферополе.
Напомним, в ночь на 21 сентября в Крыму раздавались взрывы в районе аэродрома оккупантов. Взрывы стали звучать возле Новофедоровки около полуночи. Их также слышали в других населенных пунктах: Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.
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