Каждая последующая годовщина вторжения России ослабляла позиции Киева.

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Россия сможет оккупировать весь Донбасс / коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

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РФ сможет захватить всю территорию Донбасса до конца года

Самые большие битвы войны еще впереди

Оккупанты стремятся максимально увеличить свое военное преимущество

Учитывая сегодняшние тенденции, страна-агрессор России до конца года вполне сможет захватить всю территорию Донбасса. Об этом пишет The Independent.

Как утверждает издание, это "героическое предположение", что Украина будет в более сильной позиции в следующем году, ведь каждая следующая годовщина вторжения ослабляла позиции Киева.

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"При нынешних тенденциях, России понадобится время до конца года, чтобы захватить остальной Донбасс, без чего прекращение войны в любом случае маловероятно. Поэтому нет никаких гарантий, что переговоры между США и Россией приведут к решению конфликта. К сожалению, это означает, что самые большие битвы войны еще впереди, поскольку российские военные стремятся максимально увеличить свое военное преимущество", - говорится в сообщении.

Издание также напомнило, что в последнее время США резко отказались от поддержки Украины на фоне публичного конфликта президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

"С точки зрения Трампа, это война Байдена, которая уже проиграна. И в политическом плане Трампу гораздо легче добиваться мира, чем его европейским коллегам, потому что он вел кампанию с антивоенным посылом, неоднократно заявляя, что войны никогда бы не произошло, если бы он был президентом", - пишет The Independent.

Кроме того, отмечается, что при этом Россию никто не заставляет спешить с заключением соглашения, которое ей не нравится. Условия Москвы известны: официальное признание того, что четыре региона, которые она аннексировала в сентябре 2022 года, плюс Крым теперь являются частью России, и вывод оставшихся украинских войск из этих регионов. Киев должен обещать постоянный нейтралитет, ограничения на свои вооруженные силы.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, а именно - в центре села Запорожье к юго-западу от Покровска.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что армия страны-агрессора России возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями - снегом и туманами.

Кроме того, Силы обороны продвинулись на северо-запад и северо-восток от Фанасеевки, расположенной к юго-востоку от Суджи во время механизированного штурма размером во взвод в этом районе.

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Что известно о The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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