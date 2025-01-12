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РФ нацелилась на четыре региона Украины: генерал раскрыл планы Путина

Алексей Тесля
12 января 2025, 23:11
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На востоке Украины активность врага усиливается, оккупанты продвигаются дальше.
РФ нацелилась на четыре региона Украины: генерал раскрыл планы Путина
ВСУ дают отпор россиянам / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, Міноборони РФ

Важно:

  • Активизация РФ касается двух направлений
  • Продолжается упорная борьба за другие регионы

Обострение со стороны России уже началось, оно касается двух направлений, наиболее приоритетных для диктатора РФ Владимира Путина – это украинский восток и Курщина, заявил генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко.

"На востоке Украины активность врага усиливается. Оккупанты фактически заняли Курахово и продвигаются дальше в сторону Дачного. Но главной целью для россиян остается Покровск. Защищая Курахово, мы выиграли определенное время, но достаточно сил на то, чтобы остановить продвижение противника у нас, к сожалению, пока нет. Ситуация сложная. чтобы силовым путем легитимизовать четыре области Украины, которые он "записал" в конституцию РФ", - подчеркнул он в интервью ТСН.

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Вместе с тем эксперт пояснил, что от Луганской области под контролем Украины мало что осталось. Продолжается упорная борьба за другие регионы, на которые нацелился российский диктатор.

"Думаю, что пока для наступления на Запорожье и Днепр у врага не хватает сил. Армии Путина нанесены большие потери. Конечно, противник ведет боевые действия на этих направлениях малыми силами, но это действия исключительно тактического уровня, потому что для стратегического наступления сил у россиян не хватает, а вот планы по возможному наступлению, безусловно, есть", - добавил Романенко.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ хочет окружить Покровск. С конца декабря 2024 года российская армия активизировала наступательные операции на Покровском направлении.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов.

Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.

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Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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