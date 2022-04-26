РФ нанесла удар по Одесской области: попали в мост через Днестровский лиман

РФ атаковала мост через Днестр / Алексей Мась/odessa.dozor.ua

Мост через реку Днестр, соединяющий Белгород-Днестровский район Одесской области и областной центр, поврежден и в настоящее время закрыт для проезда, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений. Информацию о том, что это за мост и что случилось, не разглашают в целях безопасности, сообщили в Белгород-Днестровском горсовете", - написал Братчук в Telegram.

Как уточнили в оперативном командовании Юг, в Одесской области сегодня из-за ракетного удара поврежден мост через Днестровский лиман.

"По Одесской области нанесен ракетный удар. Есть поражение моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения", - сказано в сообщении.

Информацию о повреждении моста подтвердили в Укрзализныце.

Справка: Белгород-Днестровский и Одесский районы Одесской области соединяют два моста через Днестр: Подъемный автомобильно-железнодорожный мост в районе пгт Затока на трассе Р70, которая проходит вдоль берега Черного моря, и автомобильный мост через Днестр в районе с. Маяки на трассе М15, которая проходит через с. Паланка на территории Молдовы.

Ракетный удар РФ по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

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Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 8 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.