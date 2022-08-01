РФ не удастся взять Запорожье или Кривой Рог, они хотят рубить коридор в Приднестровье – Жданов

Оккупанты с группировкой в 15 тысяч человек вряд ли достигнут своих целей на Николаевском направлении - Жданов / Коллаж Reuters, Главред

Войска РФ не могут захватить Запорожье или Кривой Рог. Их ключевым интересом является создание сухопутного коридора к оккупированному Приднестровью. Вероятно, захватчики попытаются осуществить прорыв на Вознесенск Николаевской области, чтобы реализовать свою задачу. Однако с группировкой в 15 тысяч военных реальность такой цели под вопросом. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В своем YouTube-канале он рассказал о том, что в сторону Запорожья оккупанты продвинуться не смогут. Они уже забирают оттуда свои силы и отошли из Пологов и Токмака.

"В сторону Запорожья российская армия не сможет выдвинуться. Потому что с этого направления оккупанты забирают свои войска. Учитывая то, что произошло за последние сутки, а это после нашего удара в районе городов Пологи и Токмак, противник отошел из двух населенных пунктов. У них там было более 40 раненых, там остались только блокпосты и где-то 100 оккупантов. РФ, вероятно, больше интересует побережье", - отметил Жданов.

Согласно прогнозу эксперта, захватчики могут попытаться осуществить прорыв в Вознесенск Николаевской области. Они заинтересованы в том, чтобы перейти Южный Буг, продолжить свою атаку, закрыть для Украины Черное море и выйти в Приднестровье. Впрочем, с группировкой в 15 тысяч военных такая задача выглядит крайне сомнительной.

"Больше похоже, что они могут попытаться прорваться на Вознесенск. Потому что им нужно перейти Южный Буг, чтобы продолжить наступление и забрать у Украины Черное море и выйти в Приднестровье. Это — их стратегическая задача. Но с группировкой 15 тысяч идти на Вознесенск — это нереально. Сейчас не февраль и торжественного марша уже не получится. Там наши войска достаточно сильны", - подчеркнул Олег Жданов.

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