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РФ не удастся взять Запорожье или Кривой Рог, они хотят рубить коридор в Приднестровье – Жданов

1 августа 2022, 19:25

Россия может попытаться прорваться в Вознесенск Николаевской области, считает Олег Жданов.

Жданов войска РФ
Оккупанты с группировкой в 15 тысяч человек вряд ли достигнут своих целей на Николаевском направлении - Жданов / Коллаж Reuters, Главред

Войска РФ не могут захватить Запорожье или Кривой Рог. Их ключевым интересом является создание сухопутного коридора к оккупированному Приднестровью. Вероятно, захватчики попытаются осуществить прорыв на Вознесенск Николаевской области, чтобы реализовать свою задачу. Однако с группировкой в 15 тысяч военных реальность такой цели под вопросом. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В своем YouTube-канале он рассказал о том, что в сторону Запорожья оккупанты продвинуться не смогут. Они уже забирают оттуда свои силы и отошли из Пологов и Токмака.

"В сторону Запорожья российская армия не сможет выдвинуться. Потому что с этого направления оккупанты забирают свои войска. Учитывая то, что произошло за последние сутки, а это после нашего удара в районе городов Пологи и Токмак, противник отошел из двух населенных пунктов. У них там было более 40 раненых, там остались только блокпосты и где-то 100 оккупантов. РФ, вероятно, больше интересует побережье", - отметил Жданов.

Согласно прогнозу эксперта, захватчики могут попытаться осуществить прорыв в Вознесенск Николаевской области. Они заинтересованы в том, чтобы перейти Южный Буг, продолжить свою атаку, закрыть для Украины Черное море и выйти в Приднестровье. Впрочем, с группировкой в 15 тысяч военных такая задача выглядит крайне сомнительной.

"Больше похоже, что они могут попытаться прорваться на Вознесенск. Потому что им нужно перейти Южный Буг, чтобы продолжить наступление и забрать у Украины Черное море и выйти в Приднестровье. Это — их стратегическая задача. Но с группировкой 15 тысяч идти на Вознесенск — это нереально. Сейчас не февраль и торжественного марша уже не получится. Там наши войска достаточно сильны", - подчеркнул Олег Жданов.

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Вооруженные силы Украины проводят военную операцию на Херсонсщине. Ранее ударами украинской артиллерии был поврежден Антоновский мост в захваченном Херсоне. Он больше не пригоден для эксплуатации. Эстакада использовалась российскими оккупантами для снабжения своих подразделений.

Армия Украины поразила и Антоновский железнодорожный мост. Теперь захватчики не могут использовать путепровод для переброски сил через Днепр.

Силы обороны Украины освободили уже 46 населенных пунктов на Херсонщине. Ситуация в области критическая. Власти призывают людей уезжать в более спокойные регионы.

Захватчики РФ пытаются продвинуться на Донбассе. Как рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, они наносят удары авиацией по населенным пунктам Луганщины. Украинские войска продолжают держать оборону.

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