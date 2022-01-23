"РФ - не враг": в МИД жестко ответили на скандальные заявления премьера Баварии

Заявления Маркуса Зедера наносят ущерб двусторонним отношениям Украины и Германии, заявили в МИД.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера о том, что Украину не следует принимать в НАТО, а против РФ не стоит вводить санкции.
Представитель МИД считает, что заявления Зедера наносят ущерб двусторонним отношениям Украины и Германии и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы, сообщает Интерфакс-Украина.
Он указал, что именно разрушение единства в сдерживании России – вот к чему сейчас стремятся в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы.
"Подыгрывать им в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", - подчеркнул Николенко.
По его словам, господин Зедер отмечает важность поставки российских энергоносителей в Германию, однако газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.
"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия – это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля относительно Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации германского общества. Призываем господина Зедера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России", - сказал Николенко.
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Напомним, ранее Зедер заявил о том, что более жесткие санкции против России не могут стать ключевым решением, в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Зедер также выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшее время.
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