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РФ перебросит силы с фронта для отражения атак на Крым: в США назвали причину

21 августа 2022, 08:28

Неспособность оккупантов остановить атаки на захваченный Крым может вызвать недовольство в РФ.

новофедоровка
Взрывы в Новофедоровке / Скриншот

После того, как в захваченном РФ Крыму прогремела серия взрывов на аэродромах и военных базах оккупантов, Россия будет вынуждена усиливать свое военное присутствие на полуострове для его прикрытия.

С этой целью в Крым оккупантам придется перебрасывать резервы, снимая их с фронта. Об этом идет речь в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW).

Как считают американские аналитики, неспособность оккупантов РФ остановить атаки на захваченный Крым может вызвать недовольство в российском обществе.

В отчете указывается: "Один российский блогер раскритиковал войска РФ за то, что они не использовали больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) после первой атаки беспилотника 31 июля".

Еще одним свидетельством растущей обеспокоенности общества эффективностью российских мер безопасности в Крыму могут бытьпробки, которые наблюдаются на выезде из оккупированного полуострова, добавили в ISW.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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