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РФ планирует обстрелять "Градами" свою территорию и обвинить в этом Украину – Кулеба

3 марта 2022, 20:37

Россия готовит новые провокации, ведь чувствует, что в информационные войне также проигрывает, говорит глава МИД Украины.

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РФ планирует обстрелять "Градами" свою территорию, чтобы обвинить Украину/ УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что РФ имеет в планах обстрел собственной территории, в котором Москва хочет в дальнейшем обвинить Украину.

Российская Федерация хочет устроить информационную атаку на Украину, потому что чувствует, что проигрывает информационную войну. Об этом Кулеба сказал в эфире национального телемарафона, пишет "Европейская правда".

"Россия проигрывает не только наземную войну в Украине, она также уже проиграла информационную войну. Пытаясь исправить ситуацию на информационном фронте, Россия готовит провокации", – отметил Кулеба.

Чтобы предотвратить такие информатаки на наше государство, МИД выбрало тактику разоблачать провокации РФ до того, как она их совершит, говорит глава украинского внешнеполитического ведомства.

"Должен произойти обстрел России "Градами" якобы с территории Украины... Мы должны блокировать такие информационные вбросы", – заявил он.

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Напомним, оккупанты взломали ряд сайтов региональных органов власти и местного самоуправления и распространяют фейки о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ". Украинцев призвали не верить в такие фейки.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры. "Чего ты боишься, я не кусаюсь. Сядь со мной, поговори", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что российская армия должна уйти с украинской земли.

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