РФ победят на поле боя: в Минобороны сделали громкое заявление о завершении войны

Никакие переговоры с РФ невозможны, убежден советник главы Минобороны Юрий Сак.
Для завершения войны в свою пользу Украине придется победить Россию на поле боя, заявил советник главы Минобороны Юрий Сак.
Для этого Украине необходимо получить от западных союзников больше вооружений, подчеркнул он в интервью Fox News.
Комментируя заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что не все зависит от РФ и что представители Киева, в т.ч. многие советники говорят, что намерены нанести РФ военное поражение, он отметил, что России нельзя доверять.
"Никакие переговоры с РФ невозможны. Наша цель — полное освобождение украинских территорий, на что Россия не согласится, поэтому нам придется победить их на поле боя", — говорит представитель Минобороны.
Он также положительно оценил перспективу появления в Украине американских военных стратегов, которые смогут помочь ВСУ.
"Конечно появление в Украине профессиональных военных советников усилит наши военные возможности", — добавил Сак.
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Ранее сообщалось о том, что после поступления в Вооруженные силы Украины американских реактивных систем залпового огня HIMARS и их применения на фронте, число убитых и раненых бойцов ВСУ в некоторых батальонах резко уменьшилось.
По словам командира батальона 93-ей механизированной бригады ВСУ Богдана Дмитрука, недавно украинские силы нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области. После этого количество российских обстрелов сократилось в десять раз, пишет The Washington Post.
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