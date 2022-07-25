РФ победят на поле боя: в Минобороны сделали громкое заявление о завершении войны

Украине необходимо получить от западных союзников больше вооружений / фото: Думская

Для завершения войны в свою пользу Украине придется победить Россию на поле боя, заявил советник главы Минобороны Юрий Сак.

Для этого Украине необходимо получить от западных союзников больше вооружений, подчеркнул он в интервью Fox News.

Комментируя заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что не все зависит от РФ и что представители Киева, в т.ч. многие советники говорят, что намерены нанести РФ военное поражение, он отметил, что России нельзя доверять.

"Никакие переговоры с РФ невозможны. Наша цель — полное освобождение украинских территорий, на что Россия не согласится, поэтому нам придется победить их на поле боя", — говорит представитель Минобороны.

Он также положительно оценил перспективу появления в Украине американских военных стратегов, которые смогут помочь ВСУ.

"Конечно появление в Украине профессиональных военных советников усилит наши военные возможности", — добавил Сак.

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Ранее сообщалось о том, что после поступления в Вооруженные силы Украины американских реактивных систем залпового огня HIMARS и их применения на фронте, число убитых и раненых бойцов ВСУ в некоторых батальонах резко уменьшилось.

По словам командира батальона 93-ей механизированной бригады ВСУ Богдана Дмитрука, недавно украинские силы нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области. После этого количество российских обстрелов сократилось в десять раз, пишет The Washington Post.

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