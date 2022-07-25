УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ победят на поле боя: в Минобороны сделали громкое заявление о завершении войны

25 июля 2022, 14:40

Никакие переговоры с РФ невозможны, убежден советник главы Минобороны Юрий Сак.

Бойцы ВСУ отрабатывают навыки вождения бронетехники
Украине необходимо получить от западных союзников больше вооружений / фото: Думская

Для завершения войны в свою пользу Украине придется победить Россию на поле боя, заявил советник главы Минобороны Юрий Сак.

Для этого Украине необходимо получить от западных союзников больше вооружений, подчеркнул он в интервью Fox News.

Комментируя заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что не все зависит от РФ и что представители Киева, в т.ч. многие советники говорят, что намерены нанести РФ военное поражение, он отметил, что России нельзя доверять.

"Никакие переговоры с РФ невозможны. Наша цель — полное освобождение украинских территорий, на что Россия не согласится, поэтому нам придется победить их на поле боя", — говорит представитель Минобороны.

Он также положительно оценил перспективу появления в Украине американских военных стратегов, которые смогут помочь ВСУ.

"Конечно появление в Украине профессиональных военных советников усилит наши военные возможности", — добавил Сак.

Читайте такжеОсвобождение Херсонской области: ВСУ бьют по мостам и готовят контрудар

Ранее сообщалось о том, что после поступления в Вооруженные силы Украины американских реактивных систем залпового огня HIMARS и их применения на фронте, число убитых и раненых бойцов ВСУ в некоторых батальонах резко уменьшилось.

По словам командира батальона 93-ей механизированной бригады ВСУ Богдана Дмитрука, недавно украинские силы нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области. После этого количество российских обстрелов сократилось в десять раз, пишет The Washington Post.

Читайте еще:

ВСУ Минобороны Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:05

Оккупанты "ДНР" готовят "референдум о присоединении к РФ": хотят нарисовать 70% "за" – СМИ

15:02

"Это деградация полная!": Ивлеева залезла Волочковой между ног

15:02

"Слава Америке. Слава Украине": в России кавказец устроил погром в магазине

14:57

Экс-министров Януковича подозревают в госизмене из-за "Харьковских соглашений"Видео

14:49

Приметы на 26 июля: какие 2 вещи нужно сделать в Собор Архангела Гавриила, чтобы стать богатымВидео

Реклама
14:41

В Украину ворвется дикая жара: синоптики рассказали, где ждать "ада"Видео

14:40

РФ победят на поле боя: в Минобороны сделали громкое заявление о завершении войныВидео

14:27

Минимум одно-два поколения украинцев и россиян не будут мириться - КимВидео

14:22

Повышение "минималки" и прожиточного минимума заморозят на время войны - Минсоцполитики

14:14

Решение принято: стало известно, где пройдет Евровидение 2023Видео

14:06

Дипломат объяснил, имеет ли Украина право ударить по Крымскому мостуВидео

14:01

В России лживо заявили об "уничтожении базы" с HIMARS на Хмельнитчине после попытки обстрелаВидео

13:59

Освобождение Херсонской области: ВСУ бьют по мостам и готовят контрударВидео

13:53

Samsung продолжает работать в России по "серым схемам" – СМИ

13:50

HIMARS - убийца российских складов БП: Резников озвучил результаты работы американских РСЗОВидео

13:39

Когда закончится война и Украина отвоюет Крым: новый прогноз астрологаВидео

13:36

Gepard прикроет небо: ВСУ получили первые немецкие зенитные САУВидео

13:28

Оппозиционерка из РФ рассказал, как Путин и Лукашенко не могут поделить лавры "собирателя земель"

13:19

"Он лжет про свои связи с женщинами": выяснились неожиданные предпочтения Баскова

13:11

Хотели прорваться, а вышло - порваться: под Изюмом артиллеристы сорвали танковую атаку россиянВидео

Реклама
13:01

На фронте погиб 23-летний пилот из Одесской области: он совершил более 30 боевых полетовФотоВидео

13:00

Месть за удары HIMARS: РФ может бить по мостам через Днепр - экспертВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 июля 2022: Львам – исполнение желаний, Весам – семейные проблемы, Козерогам – испытанияВидео

12:40

Буряты хотят выйти из состава РФ: дипломат объяснил, почему это только начало конца РоссииВидео

12:38

Более 100 убитых и раненых: на Луганщине ВСУ взорвали командный пункт оккупантовВидео

12:28

"Путинский режим ждет тотальный крах": Каспаров рассказал о трех сценариях окончания войны

12:20

В Польше трагически погиб 6-летний мальчик из Украины

12:17

Война в Украине быстро обострится: когда начнется опасный период - прогноз астрологаВидео

12:06

Когда закончится война: Виталий Ким рассказал детали

12:04

"Вызовите экзорциста": Гордон высмеял беззубую россиянку с колбасой, воспевающую РоссиюВидео

12:00

"Матерь Божья, заботься о ней": муж Писанки выложил романтическое фото с нейВидео

11:54

Пробоина по правому борту: ВСУ подбили российский катер РапторВидео

11:54

К Путину срочно вызвали медиков: СМИ выяснили, что не так с российским диктатором

11:49

ВСУ "денацифицировали" безграмотного оккупанта, который грозился "порвать" украинцевВидео

11:34

HIMARS меняют ход войны: обстрелы РФ сократились в 10 раз - The Washington PostВидео

11:24

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2022: Ракам – потери, Львам – старые долги, Весам – разочарованиеВидео

11:19

IBA отреагировала на захват Федерации бокса Украины: Продивус остается законным президентом

11:14

На южном фронте - перелом, ВСУ идут в контрнаступление: депутат назвал сроки освобождения ХерсонщиныВидео

10:59

Прорвали более 100 км блокады: появились уникальные кадры эвакуации бойцов из АзовсталиВидео

10:58

Смертельный удар на Харьковщине: ВСУ разнесли позиции оккупантов РФВидео

Реклама
10:30

Угрозы наступления российских войск на Одессу в ближайшие два месяца нет - Ким

10:27

"Там всем нужна психологическая помощь": актриса "Сватов" поддержала убийства украинцев

10:26

Переговорный процесс с рф пока категорически невозможенмнение

10:19

Чтобы положить конец войне: Папа Римский заявил, что хочет приехать в Киев

10:17

Врагу перерезают логистику: ВСУ берут под контроль инфраструктуру на ХерсонщинеВидео

09:51

В бою на Николаевщине трагически погиб командир 28-й бригады Виталий ГуляевВидео

09:35

Оккупанты получили по зубам на Луганщине: враг отступил с потерямиВидео

09:35

ВСУ за неделю уничтожили 21 склад БК, 17 баз и два командных пункта оккупантовВидео

09:00

Второсортные вояки и требующие утилизации ракеты: чем Россия дальше будет пытаться победить УкраинумнениеВидео

08:58

Британские спецслужбы помогли ВСУ выбить оккупантов со Змеиного - The SunВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять