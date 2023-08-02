РФ подняла в воздух бомбардировщики: в ВСУ назвали время возможного ракетного удара

Оккупанты могут запустить по Украине баллистические ракеты. Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей.

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РФ подняла в воздух четыре бомбардировщика Ту-95мс, есть угроза ракетного удара/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия подняла в воздух четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Они, вероятно, движутся к Каспийскому морю.

Есть угроза ракетного удара по Украине. Российские самолеты прибудут на место возможного запуска ракет в 22:30. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС, совершивших вылет с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря. Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет 22:30", – говорится в сообщении.

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В Воздушных силах отметили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет будут сообщать об угрозе дополнительно, а также призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

После этого также сообщалось, что в ряде областей, где была объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", – подчеркнули в Воздушных силах.

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