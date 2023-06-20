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РФ производит взрывчатку на Крымском титане и может подорвать завод — эксперт

Алексей Тесля
20 июня 2023, 16:10
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Есть обоснованные предположения, что на самом деле оккупанты производят на Крымском титане взрывчатку, говорит Борис Бабин.
РФ производит взрывчатку на Крымском титане и может подорвать завод — эксперт
Крымскому титану грозит катастрофа / колаж: Главред, фото: telegram/Атеш, скріншот з відео

Неправомерное открытие оккупантами в 2022 году Северо-Крымского канала создало условия для изменения производства на заводе Крымский титан, заявил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник Борис Бабин.

Есть обоснованные предположения, что на самом деле оккупанты производят на Крымском титане взрывчатку, подчеркнул он в интервью Главреду.

"В частности, на "Крымский Титан" поставляют аммиак, который цистернами железнодорожным транспортом незаконно перевозят через так называемый Крымский мост с территории РФ. Поэтому можно говорить объективно, что там есть опасное производство. В условиях, когда оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, одним из последствий стало как раз прекращение водоснабжения в Северный Крым и, очевидно, что сейчас на "Крымском титане" ресурсов для дальнейшего производства взрывчатки может не быть", — отметил он.

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Вместе с тем бывший постоянный представитель президента в АРК считает, что в этих условиях "Крымский Титан" становится для РФ неким чемоданом без ручки. При этом оккупанты могут осуществить на нем провокацию – подрыв с выбросом химических веществ с целью фейковых обвинений украинской власти и дальнейшего геноцида населения Херсонщины.

"Кроме того, есть еще ситуация так называемой фортификации – мы видим, что оккупанты постоянно копают рвы, строят фортификационные сооружения, минируют территорию, и, очевидно, Перекопский перешеек, на котором расположен завод. Это и территория самого завода, и отстойники, которые входят в Сиваш, где оккупанты, вероятно, также делают и фортификации, и соответствующее минирование, что создает собой дополнительные риски. Судя по этому, а также по опасному производству, которое сегодня находится под вопросом, вытекают негативные последствия", — добавил Бабин.

Кто такой Борис Бабин

Борис Владимирович Бабин – украинский ученый, политик, доктор юридических наук, профессор. Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

Родился 12 марта 1981 года в Евпатории, АР Крым.

Заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской морской академии.
С июня 2015 по декабрь 2015 – правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека.

С 2016 года – профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета.

Эксперт Украинского морского независимого профсоюза, Крымскотатарского ресурсного центра, Фонда исследования и поддержки коренных народов Крыма, эксперт ad hoc ОБСЕ, Совета Европы и Minority Rights Group International.

Заведующий сектором Института законодательства Верховной Рады Украины.

Автор научных работ.

С 17 августа 2017 года по 3 декабря 2018 – представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым.

Ранее сообщалось о том, что президент страны-агрессора России Владимир Путин приказал войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную Херсонскую область. Такие действия могут указывать на то, что оккупанты готовятся к провокации на химическом предприятии "Крымский титан", расположенном в Армянске на территории Крыма, которая граничит с Херсонщиной.

Официально причиной такой передислокации российских "химических" войск называют ликвидацию последствий "прорыва" Каховской ГЭС. Но эти воинские подразделения не предназначены для выполнения таких задач, преимущественно этим занимаются гражданские структуры.

Напомним, 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация. В результате есть погибшие и пропавшие без вести.

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