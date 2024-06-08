УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

Ангелина Подвысоцкая
8 июня 2024, 17:44обновлено 8 июня, 18:23
373
Российские оккупанты хотят прорвать линию оборону украинских военных, вперед идет три бригады.
ВСУ
РФ пытается захватить очень важную трассу / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты пытаются прорваться к дороге Покровск - Константиновка. Именно Покровское направление является самым "горячим" на всей линии фронта. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Россияне пытаются прорвать линию обороны украинских военных.

"Враг активизировал свои усилия, в том числе, и на Покровском направлении. Наиболее интенсивные и жесткие бои в течение последних двух недель продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается там прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка-Бердичи своими наиболее подготовленными подразделениями" – сказал Волошин.

видео дня

Лишь за прошлую неделю украинские военные отразили 220 атак врага на Покровском направлении. Оккупанты пытались штурмовать населенные пункты Калиново, Евгеньевка, Сокол, Невельское, Нетайлово, Яснобродовка, Уманское и Новоселовка. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола.

На этом направлении пытаются прорываться три российские бригады. Этот натиск удерживают наши бойцы из 47 отдельной механизированной бригады "Магура".

"Россияне обладают огромными резервами живой силы, оперативно восполняют свои потери", – отметил он.

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты за несколько месяцев достигли лишь ограниченных успехов на фронте в Украине, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов у украинских военных. Преимущество россиян разрушается, а их окно для прорыва сужается, пишет Bloomberg.

Также за последние дни украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов из центральных кварталов Волчанска Харьковской области. Российские пропагандисты сообщают, что часть оккупантов в городе окружена и отрезана.

Кроме этого, на Покровском направлении 47-я отдельная механизированная бригада сдерживает по меньшей мере три боевые бригады российской армии, сообщает пресс-служба Сухопутных войск. Россияне не сбавляют темп штурмовых действий, сосредотачивая усилия на этом направлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России
Реклама

Главное за день

Удары по Крымскому мосту: в ВМС намекнули на подготовку новых атак

Удары по Крымскому мосту: в ВМС намекнули на подготовку новых атак

19:15 Украина
Гроза и мощный ливень: в каких областях ожидать похолодание

Гроза и мощный ливень: в каких областях ожидать похолодание

19:08 Синоптик
Свет почти не будут выключать: в какие часы будут действовать графики 9 июня

Свет почти не будут выключать: в какие часы будут действовать графики 9 июня

18:30 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Позор тебе : украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о спасении Украины 20862

"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк 2978

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование 2375

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

Тревожная операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев 2247

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

Последние новости

19:15

Удары по Крымскому мосту: в ВМС намекнули на подготовку новых атак

19:08

Гроза и мощный ливень: в каких областях ожидать похолодание

19:03

"Ахмат" против дизертиров: РФ выставила заградотряды из кадыровцев на Харьковщине

18:30

Свет почти не будут выключать: в какие часы будут действовать графики 9 июня

18:20

Состояние предателя - критическое: совершено покушение на экс-"мэра" Купянска

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
17:58

ВСУ уничтожили сотни танков и БМП: в BILD назвали роковую ошибку оккупантов

17:44

РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

16:59

Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

16:53

Света будет больше: отключения электроэнергии 8 июня начнутся позже

Реклама
16:17

РФ готовит "пушечное мясо": оккупантов перебрасывают с Херсонщины на Харьковщину

16:03

Жизнь изменится в лучшую сторону: что нужно сделать на рассвете 9 июня

15:58

Церковный праздник 9 июня: что запрещено делать на святого Кирилла

15:53

У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска

15:45

Как высушить волосы, когда нет света: лайфхак, который спасет во время блэкаутовВидео

15:41

Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg

15:01

На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погодаВидео

14:51

Из одной ветки получится целый сад: как вырастить долларовое дерево из листочкаВидео

14:41

Бронь от мобилизации: Кабмин расширил резервирование дефицитных ВУС

14:29

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

14:22

Гороскоп на завтра 9 июня: Львам - волнительный день, Козерогам - развлечения

Реклама
13:55

Принц Уильям пожаловался на дочь Шарлотту

13:46

Дроны пролетели 1000 километров и атаковали аэродром РФ: детали спецоперации

13:21

По жилому дому в Луганске ударила российская ракета С-300: СМИ раскрыли детали

13:20

Когда ВСУ смогут "зачистить" Крым от оккупантов: ответ эксперта

13:07

Стоит посадить ради шикарной листвы: какие многолетники посадить на клумбеВидео

13:07

Как хранить чеснок в банке: 3 лучших способа, чтобы он выдержал всю зиму в идеальном состоянииВидео

12:44

Зеленский унизил "товарища" Путина и ответил на обвинения в "нелегитимности"

12:31

Синдром ломал ребра и душил: как болезнь изменила Селин Дион

12:25

Уже завтра: поляки хотят заблокировать границу с Украиной - какие причины

12:14

Почему говорить "металобрухт" - неправильно: какое слово стоит использовать вместо этогоВидео

11:45

ВСУ пошли в контратаку и освободили несколько кварталов Волчанска — Bild

11:31

Одна бригада ВСУ против трех врага: напряжение на Покровском направлении растет

11:11

"Невозможно представить": Кулеба - о заявлении Байдена, что Украине необязательно быть в НАТО

10:23

Столтенберг отказывается от идеи создания фонда помощи Украине - Bloomberg

10:14

Спасет от яблонной плодожорки и избавит от кротов: что поливают солью в огородеВидео

10:11

Армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой - NYT

09:37

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

09:05

Какие красивые кустарники посадить в саду: названы самые лучшие вариантыВидео

08:43

Путин придумал новую "теорию победы": в ISW рассказали, чего ждать от диктатора

08:31

РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сбить удалось не все

Реклама
08:10

Саммит мира: чего ожидать Украинемнение

07:41

В Крыму и в России ночью прогремели взрывы: что известно

06:10

Почему Москва боится объявить войну США или НАТОмнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 8 секунд найти варежку

05:10

"Есть тысячи целей на территории РФ": эксперт оценил, как может измениться ситуация на фронте

04:40

Это могло бы стать третьим этапом войны: как Украина может истощить врага - эксперт

04:07

По всей Украине фиксируют перебои мобильной связи: в Минцифры назвали причину

03:35

Задержка 9-14 месяцев: раскрыта главная проблема передачи Украине ATACMS от США

03:00

"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

02:44

Запретный плод сладок: почему в СССР не разрешали носить джинсы

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять