РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

Российские оккупанты пытаются прорваться к дороге Покровск - Константиновка. Именно Покровское направление является самым "горячим" на всей линии фронта. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
Россияне пытаются прорвать линию обороны украинских военных.
"Враг активизировал свои усилия, в том числе, и на Покровском направлении. Наиболее интенсивные и жесткие бои в течение последних двух недель продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается там прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка-Бердичи своими наиболее подготовленными подразделениями" – сказал Волошин.видео дня
Лишь за прошлую неделю украинские военные отразили 220 атак врага на Покровском направлении. Оккупанты пытались штурмовать населенные пункты Калиново, Евгеньевка, Сокол, Невельское, Нетайлово, Яснобродовка, Уманское и Новоселовка. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола.
На этом направлении пытаются прорываться три российские бригады. Этот натиск удерживают наши бойцы из 47 отдельной механизированной бригады "Магура".
"Россияне обладают огромными резервами живой силы, оперативно восполняют свои потери", – отметил он.
Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупанты за несколько месяцев достигли лишь ограниченных успехов на фронте в Украине, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов у украинских военных. Преимущество россиян разрушается, а их окно для прорыва сужается, пишет Bloomberg.
Также за последние дни украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов из центральных кварталов Волчанска Харьковской области. Российские пропагандисты сообщают, что часть оккупантов в городе окружена и отрезана.
Кроме этого, на Покровском направлении 47-я отдельная механизированная бригада сдерживает по меньшей мере три боевые бригады российской армии, сообщает пресс-служба Сухопутных войск. Россияне не сбавляют темп штурмовых действий, сосредотачивая усилия на этом направлении.
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