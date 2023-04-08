РФ яростно атакует сразу на нескольких направлениях: у оккупантов серьезные потери

Враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут.

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ВСУ отражают атаки оккупантов на нескольких направлениях / УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В течение суток Силы обороны Украины отразили 35 атак российских захватчиков. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации в Facebook.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись 9 населенных пунктов.

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Также отмечается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения Сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали 13 населенных пунктов.

"На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 10 вражеских атак", — говорится в сводке.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательные действия не проводил. Осуществил обстрелы 8 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях, по данным Генштаба, противник продолжает наращивать оборонительные рубежи и позиции. Обстрелял населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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