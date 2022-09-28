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Рискнет ли Путин применить ядерное оружие против Украины: ответ СНБО

28 сентября 2022, 22:35

Данилов отметил, что в случае применения тактического оружие сразу же начнется изоляция страны-агрессора от цивилизованного мира.

Данилов, Путин
Применит ли Путин ядерное оружие - СНБО / Коллаж УНИАН

Лидер страны-агрессора Владимир Путин точно не применит стратегическое ядерное оружие против нашей страны, ведь если он решится на этот шаг, РФ окажется в изоляции от цивилизованного мира, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Настоящему времени.

"Стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Даже если он использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации", - сказал он.

Данилов отметил, что в случае применения тактического оружие сразу же начнется изоляция страны-агрессора от цивилизованного мира. По его словами, будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и Китай.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

В США отметили, что им будет сложно предсказать, когда Путин решить ударить ядерным оружием по Украине. Все из-за того, что около 20 российских систем вооружений могут нести ядерные боеголовки. Так, например, даже Искандер может стрелять как обычными, так и ядерными боеголовками.

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СНБО война в Украине военная агрессия РФ Алексей Данилов
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