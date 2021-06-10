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Родители сдали в детдом девочку, спасшую братьев и сестер из пожара

10 июня 2021, 15:38
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По словам юной Софии Рознийчук, рассказала, что семерых младших детей из детдома родители забрали, а ее решили оставить на попечении государства.

Девочка, Зеленский
София Рознийчук и президент Зеленский / сайт президента Украины

В Закарпатской области родители оставили в Чинадиевском детдоме 13-летнюю Софию Рознийчук. Она прославилась на всю страну, когда три года назад вынесла из пожара четырех братьев и сестру. Тогда за мужество и героизм стала лауреатом Всеукраинской акции Герой-спасатель-2019. Награду ей вручал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Свою печальную историю девочка рассказала для YouTube-канала ГСЧС Украины. Она отметила, что после того, как дом сгорел, некоторое время семья жила на улице. Потом ее забрали социальные работники.

София рассказала, что младших детей из детдома родители забрали, а ее решили оставить. Девочка говорит, что в будущем хотела бы стать спасателем.

Как сообщает портал КП в Украине, маму Софии уже лишили родительских прав. Социальные работники также обратились в суд, чтобы забрать права на ребенка и у отца. Известно, что мужчина живет со своими семерыми младшими детьми и новой женой в Закарпатье, а мать – в Виннице. И она отказывается видеться с Софией.

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Напомним, ранее сообщалось в Киеве, 27 февраля, женщина похитила трехлетнюю девочку из детского дома, который расположен на улице Кубанской Украины.

Позже журналистам в правоохранительных органах сообщили, что ребенка украла биологическая мать Евгения Туманян.

В полицию о произошедшем сообщила сотрудница детского дома.

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