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Родственники депутатов от Слуги народа накупили в 2020 году элитных автомобилей

5 января 2021, 19:40

Стоимость покупок достигает сотен тысяч долларов.

Юзик с билетами
Жена Юзика купила Toyota Land Cruiser / Фото: 1news

Члены семей народных депутатов от пропрезидентской фракции Слуга народа купили за минувший 2020 год внушительное количество новых автомобилей премиум-класса.

Как сообщают журналисты проекта Слидство.Инфо в собственном расследовании, родственники "слуг народа" только за последнее время покупали люксовые машины марок Lexus, Mercedes-Benz, а также Toyota, стоимость которых составляет от 50 и до 300 тысяч американских долларов.

Известно, что отец народного депутата Сергея Нагорняка купил себе автомобиль Lexus ES 2020-го года выпуска. Стоимость транспортного средства составляет около 50 тысяч долларов.

Читайте такжеОПЗЖ обошла Слугу народа в рейтинге партий - новый опросТакже мама депутата от Слуги народа Александра Горобця приобрела себе машину Mercedes-Benz G 500, которая может стоить вплоть до 300 тысяч американских долларов.

Жена депутата Юрия Корявченкова, известного актера Юзика из студии Квартал 95, купила себе внедорожник Toyota Land Cruiser. Согласно прайсу, автомобиль может стоить в зависимости от комплектации от 80 до 250 тысяч долларов США.

Журналистские расследования

  • Компании, которые связывают с нардепом от Оппозиционной платформы – За жизнь, кумом президента РФ Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком, строят канатную дорогу между Россией и Китаем.

  • Журналисты проанализировали, какие высокопоставленные гости пришли на свадьбу пасынка народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука, сына от первого брака его жены Оксаны Марченко.

  • Телеведущая, жена народного депутата и кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко – купила российскую компанию НЗНП Инжиниринг, которая занимается строительством, инженерными работами и проектированием.

журналистское расследование Слуга народа новости Украины
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