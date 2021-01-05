Родственники депутатов от Слуги народа накупили в 2020 году элитных автомобилей

Стоимость покупок достигает сотен тысяч долларов.
Члены семей народных депутатов от пропрезидентской фракции Слуга народа купили за минувший 2020 год внушительное количество новых автомобилей премиум-класса.
Как сообщают журналисты проекта Слидство.Инфо в собственном расследовании, родственники "слуг народа" только за последнее время покупали люксовые машины марок Lexus, Mercedes-Benz, а также Toyota, стоимость которых составляет от 50 и до 300 тысяч американских долларов.
Известно, что отец народного депутата Сергея Нагорняка купил себе автомобиль Lexus ES 2020-го года выпуска. Стоимость транспортного средства составляет около 50 тысяч долларов.
Читайте такжеОПЗЖ обошла Слугу народа в рейтинге партий - новый опросТакже мама депутата от Слуги народа Александра Горобця приобрела себе машину Mercedes-Benz G 500, которая может стоить вплоть до 300 тысяч американских долларов.
Жена депутата Юрия Корявченкова, известного актера Юзика из студии Квартал 95, купила себе внедорожник Toyota Land Cruiser. Согласно прайсу, автомобиль может стоить в зависимости от комплектации от 80 до 250 тысяч долларов США.
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