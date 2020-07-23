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Бегство террориста под Полтавой: в МВД срочно обратились к украинцам

Скрывшийся Роман Скрипник может быть опасен, предупредили в МВД.

23 июля 2020, 22:09
Роман Скрипник
Роман Скрипник / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Полиция разыскивает злоумышленника Романа Скрипника, который взял в заложники полицейского в Полтаве, а после отпустил его и скрылся в лесу.

Скрипник может быть опасен, и его не стоит пытаться задержать самостоятельно, заявил в эфире Громадського радіо директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку мужчина может быть опасен - то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", - сказал Шевченко.

По его словам, действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям УК.

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Напомним, в Полтаве в четверг утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Злоумышленником является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

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