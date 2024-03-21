Россия вывела ракеты в Черное море - впервые после длительной паузы

Страна-агрессор снова угрожает материковой Украине ракетными ударами.

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В ВСУ рассказали, сколько "Калибров" РФ держит в море / Коллаж Главреда. Фото: Силы обороны юга

Российские оккупанты после длительной паузы вечером в четверг, 21 марта, вывели в Черное море два ракетоносителя, сообщают в телеграмме Силы обороны юга.

Суммарный залп "Калибров" составляет 8 ракет.

"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "калибров" - до 8 ракет", - говорится в видео дня

Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования.

Уровень ракетной угрозы очень высокий. Граждан призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог.

Черноморский флот России Краснознамённый Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Чёрном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа. Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск. В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров. По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Удар по Украине 21 марта - какие области РФ атаковала и куда целилась

Утром в четверг, 21 марта, в ряде областей Украины прогремели взрывы. В частности, впервые за долгое время Россия атаковала и Киев.

По данным городских властей, в небе над Киевщиной ПВО сбило более 30 враждебных целей - противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты.

По меньшей мере в трех районах столицы - в Подольском, Шевченковском и Святошинском - зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, в том числе повреждение детсада, возгорание припаркованных авто. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

В ГУР рассказали, что "почти все" ракеты захватчики направили на объекты украинской разведки.

Уже днем взрывы раздались в Николаеве. Враг атаковал промышленный объект баллистической ракетой. По состоянию на вечер четверга известно о шести пострадавших, одна женщина погибла.

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