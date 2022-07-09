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"Россия будет отвечать": Ляшко рассказал о жутких последствиях войны для украинской медицины

9 июля 2022, 13:57

235 учреждений здравоохранения расположены на территориях, где Россия пытается установить оккупационный режим.

ляшко, врачи
Ляшко рассказал о жутких последствиях войны для украинской медицины / УНИАН, скриншот

Украинские врачи, медицинские сестры и работники скорой помощи в чрезвычайно тяжелых условиях, но продолжают спасать жизни.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

На оккупированной территории медицинские работники остались для того, чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто нуждается.

"В первую очередь украинцам, проживающим на этой территории. И я хочу еще раз подчеркнуть: оказание медицинской помощи и вся работа для обеспечения жизнедеятельности больницы или центра первичной медико-санитарной помощи не расценивается как сотрудничество с оккупационным режимом, и никаких уголовных производств по этому поводу не будет. Это позиция государства и это соответствует законодательству. И поэтому люди, которые работают в больницах, спокойно оказывают медицинскую помощь, они спасают жизни. И они оказывают медицинскую помощь всем, кто обратился в учреждение здравоохранения, это предусмотрено Женевской конвенцией 1949 года", – рассказал Ляшко.

При этом Ляшко сообщил, что сейчас 235 учреждений здравоохранения расположены на территориях, где Россия пытается установить оккупационный режим.

Также он отметил, что государство продолжает выплачивать заработную плату всем медицинским работникам, в том числе на временно оккупированных территориях, но в нынешних условиях не всегда удается перечислить средства вовремя, ведь оккупанты блокируют работу украинской банковской системы на этих территориях.

Кроме того, российские военные часто не разрешают доставлять на временно оккупированные территории лекарства, что является преступлением, которое фиксируется, и за него Россия будет нести ответственность.

Читайте также"Случаи будут": санитарный врач дал прогноз по обезьяньей оспыПо словам Ляшко, сейчас украинские врачи, медицинские сестры и медики "скорой помощи" работают в чрезвычайно тяжелых условиях, продолжают спасать жизни, в том числе в "горячих" точках. При этом помощь оказывается на всех этапах, начиная от места, где случилась трагедия, продолжается в "скорых" и далее – в больницах. В целом по Украине сейчас работает одномоментно 2630 бригад экстренной медицинской помощи, которые доправляют пострадавших в результате терактов или обстрелов с места происшествия в медицинские учреждения.

В то же время он констатировал, что действия российских оккупантов нанесли огромный ущерб украинской медицинской системе.

"Имеем на сегодня уже более 770 учреждений здравоохранения поврежденных, они еще могут работать. Не могут работать 121 учреждение здравоохранения, которые полностью разрушены и восстановлению не подлежат. Для восстановления полностью уничтоженных больниц необходимо будет 17 миллиардов гривен, а для восстановления всех – это уже более 30 миллиардов гривен. А еще есть аптеки, уже более 500 повреждены или разрушены, есть 90 автомобилей скорой медицинской помощи, это только гражданского сектора, которые уже не могут выезжать на маршрут, и 250 оккупантами еще "отжаты", – рассказал Ляшко, отметив, что эта статистика еще не учитывает ныне оккупированные территории Украины.

Читайте такжеПоследствия войны: Ляшко предупредил о проблемах с онкологиейПри этом он сообщил, что во время войны в Украине погибли 13 медиков, еще 48 врачей получили тяжелые ранения, и это только гражданские медики в учреждениях здравоохранения и те, кто не находится на оккупированных территориях.

"А еще большое количество гражданских медиков мобилизировано, которые работают "на нуле", которые работают в военных госпиталях, и там также есть погибшие, но сегодня мы эту статистику не можем озвучить", – рассказал Ляшко.

В то же время, по его словам, за границу с начала широкомасштабного вторжения официально выехали 2800 медицинских работников, что составляет 0,5% от их общего количества. Поэтому существенно количество врачей в Украине не уменьшилось, однако многим пришлось переориентируются в соответствии с потребностями военного времени, учитывая то, что изменилась и специфика заболеваемости, и загрузка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что своей бомбардировкой завода "Азовсталь" русские оккупанты убили маленькую девочку, которая подарила одному из украинских бойцов свою игрушку ‒ гуся.

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