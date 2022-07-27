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Россия должна выплатить по миллиону каждому украинцу - полковник ВСУ

27 июля 2022, 19:36

Эксперт рассказал, как заставить РФ заплатить моральную компенсацию.

Путин
Россия никогда не признает войну против Украины, уверен эксперт / скриншот

Россия должна выплатить по миллиону долларов каждому украинцу в качестве моральной компенсации.

Такое мнение в интервью телеведущей на "1+1" Наталье Мосейчук озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

Он подчеркнул, что эти деньги РФ, а также ее союзники должны выплатить всем без исключения гражданам Украины, даже если те не находились на оккупированных территориях и не потеряли жилье или здоровье.

"То, о чем я говорю, это компенсация морального ущерба, на которую имеет право любой украинец, у которого есть украинский паспорт, и который попал под это давление российской денационализации. А практически все украинцы пострадали в этом случае. Это моральный ущерб, моральная компенсация", – сказал военный.

Он пояснил, что средства на восстановление Украины должны быть компенсированы Россией отдельно.

"А то, о чем говорит правительство, они говорят о восстановлении Украины, о каких-то деньгах, которые должны компенсировать те потери, которые нанесла РФ инфраструктуре страны, каким-то недополученным выгодам. Сюда же могут быть включены и такие частные моменты, связанные с потерей работы, здоровья, каких-то предприятий. Но это другое. Это две разницы. Я говорю о моральной проблеме, которую мы испытали от этой войны", – уточнил Свитан.

Читайте такжеЗеленский рассказал, какие выплаты и компенсации положены переселенцамВ то же время он выразил убеждение, что Россия никогда не признает войну против Украины войной и будет избегать выплат каких-либо компенсаций, но ее по большому счету и не будет спрашивать никто.

"После ареста активов, замораживания эти активы должны будут легализоваться решением суда. Далее через банк-эмитент или любой украинский госбанк всем 40 миллионам украинцев будут распределены поровну эти деньги, которые будут заходить как компенсация", – описал Свитан вероятное развитие событий.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что действие введенных против Росси санкций должно продолжаться, пока Россия не выполнит ключевые условия:

  • Россия должна предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины;
  • РФ должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного Украине и ее гражданам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения призвал жителей России учить слово "репарация" и "контрибуция".

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А тех, кто погиб - мы не забудем", - сказал он.

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