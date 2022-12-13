Россия начала активно использовать иранские дроны: эксперт рассказал об опасности

Эксперт отметил, что Украина имеем достаточно эффективные алгоритмы противодействия дронам, которые запускает Россия.

Александр Коваленко / скриншот с видео, Минобороны Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, почему Россия впервые за долгое время начала активно использовать дроны.

"Могут быть два момента. Первый - она получила новую партию от Ирана. Второй - она уже имела эти дроны и могла их использовать, но зимний период вносил свои коррективы. Негативные коррективы для России, потому что эти дроны не высокотехнологичны, а очень примитивны (хоть и опасны мощной боевой частью). И поэтому именно в зимний период были опасения относительно того, что их двигатель может не работать при низких температурах", - сказал он.

Коваленко отмечает, что уже видели первые дроны, которые использовались для ударов по Украине.

"Было известно, что в них используется инерционная навигационная система (ИНС). Это не добавляло им высокой точности, но в них было ограниченное расстояние использования. Русские их модернизировали, установили блоки ГЛОНАСС, а это какая-никакая спутниковая связь, что значительно увеличило точность и эффективность использования "Shahed-136". Не исключаю и того, что Россия модернизировала эти дроны, чтобы их можно было использовать в зимний период", - отметил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Эксперт отметил, что Украина имеем достаточно эффективные алгоритмы противодействия этим дронам.

"Каков эффект отработки нашей ПВО по этим дронам? Почти 100%. Мы имеем достаточно эффективные алгоритмы противодействия этим дронам, поэтому сегодня они уже не представляют такой угрозы, как в первые дни или недели их использования. Смогут ли они летать зимой - может и так, но это никоим образом не меняет возможности наших комплексов ПВО уничтожать эти БПЛА", - отметил эксперт.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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