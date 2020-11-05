Россия сделала новый шаг к признанию "ДНР" и "ЛНР": Путин внес изменения в указ

Указном Путина Россия придала самостоятельный статус "документам", выданным в ОРДЛО / Reuters

Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ от 2017 года, на основании которого лица с "паспортами" "ДНР" и "ЛНР" больше не обязаны на территории РФ предъявлять документы, подтверждающие их гражданство Украины, статус лица без гражданства или гражданство другого государства.

Обновленный указ российского президента Владимира Путина с соответствующими поправками опубликован на официальном портале правовой информации РФ в среду, 4 ноября, сообщает портал Новости Донбасса.

В частности, Путин изменил президентский указ от 2017 года, на базе которого так называемые "документы" из ОРДЛО уже признавались в России. Из документа была исключена формулировка "гражданами Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим".

Какие "документы" отдельных районов Донбасса признаются в России

"Паспорт" "ДНР" и "ЛНР"

Документы о наличии образования или образовательной квалификации

Свидетельства о рождении, браке, смене имени, о смерти

Свидетельства о регистрации транспортных средств

Номерные знаки автомобилей

В связи с формулировкой от 2017 года жители ОРДЛО с "паспортами" "ДНР" и "ЛНР" в дополнение к данным "документам" должны были предъявлять российским органам власти документ, подтверждающий гражданство Украины или наличие статуса лица без гражданства.

После изменений в указ Путина "документы" "ДНР" и "ЛНР" признаются в России вне зависимости от того, какое гражданство есть у их владельцев.

В "ДНР" уже заявили, что поправки связаны с тем, что в ОРДЛО паспорта получили уже около 350 тысяч человек. На базе таких изменений в России будут признаваться документы "ЛДНР", выданные российским гражданам.Читайте такжеРезников рассказал о судьбе жителей Донбасса с российскими паспортами

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