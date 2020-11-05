Россия сделала новый шаг к признанию "ДНР" и "ЛНР": Путин внес изменения в указ

"Документы" ОРДЛО признаются в РФ независимо от того, какое гражданство у их владельца.
Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ от 2017 года, на основании которого лица с "паспортами" "ДНР" и "ЛНР" больше не обязаны на территории РФ предъявлять документы, подтверждающие их гражданство Украины, статус лица без гражданства или гражданство другого государства.
Обновленный указ российского президента Владимира Путина с соответствующими поправками опубликован на официальном портале правовой информации РФ в среду, 4 ноября, сообщает портал Новости Донбасса.
В частности, Путин изменил президентский указ от 2017 года, на базе которого так называемые "документы" из ОРДЛО уже признавались в России. Из документа была исключена формулировка "гражданами Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим".
Какие "документы" отдельных районов Донбасса признаются в России
- "Паспорт" "ДНР" и "ЛНР"
- Документы о наличии образования или образовательной квалификации
- Свидетельства о рождении, браке, смене имени, о смерти
- Свидетельства о регистрации транспортных средств
- Номерные знаки автомобилей
В связи с формулировкой от 2017 года жители ОРДЛО с "паспортами" "ДНР" и "ЛНР" в дополнение к данным "документам" должны были предъявлять российским органам власти документ, подтверждающий гражданство Украины или наличие статуса лица без гражданства.
После изменений в указ Путина "документы" "ДНР" и "ЛНР" признаются в России вне зависимости от того, какое гражданство есть у их владельцев.
В "ДНР" уже заявили, что поправки связаны с тем, что в ОРДЛО паспорта получили уже около 350 тысяч человек. На базе таких изменений в России будут признаваться документы "ЛДНР", выданные российским гражданам.Читайте такжеРезников рассказал о судьбе жителей Донбасса с российскими паспортами
Российские паспорта в ОРДЛО
- Российский глава государства Владимир Путин в июле прошлого года подписал указ, на основании которого Россия предложила жителям Донбасса получить свое гражданство в упрощенной форме. Для этого от них требовали документы, в которых указано постоянное место проживания в Донецкой и Луганской областях по состоянию на апрель 2014 года.
- В июне 2020 года заместитель председателя Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что гражданство России на неподконтрольном Донбассе уже получили 187 тысяч человек. До конца года Москва планирует раздать еще 800 тысяч своих паспортов.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украина не будет наказывать таких граждан, однако они должны будут сделать выбор и отказаться от одного из гражданств.