Россия применяет "умные" ракеты: ПВО не всегда успевает сработать - Жданов

Россия использует крылатые ракеты, которые сложно сбить / Минобороны РФ, Главред

Россия применяет "умные" ракеты для нанесения ударов по Украине. Именно крылатые ракеты очень сложно перехватить украинской ПВО. Об этом заявил Олег Жданов.

Сложность борьбы с крылатыми ракетами заключается в том, что они могут менять свою траекторию.

"Крылатая ракета - самая сложная цель. Она может изменять свою траекторию в любой момент. Она улетает, огибая рельеф местности. То есть, если есть препятствие, то оно поднимается. Есть низменность - она опускается. Поэтому очень сложно эту ракету сбить", - сказал Олег Жданов.

Он также добавил, что не всегда украинская авиация успевает подняться в воздух, чтобы сбить ракету, или не успевает настроиться ПВО, чтобы перехватить ракету прежде, чем она долетит до своей цели.

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Россия ударила крылатыми ракетами по Виннице

Напомним, оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

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