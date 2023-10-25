Россия свободно закупает у стран ЕС оборудование для 'Кинжалов' - The Insider

Подрядчики предприятий, выпускающих российские ракеты "Кинжал", до сих пор не под санкциями. Это позволяет россиянам свободно закупать необходимые для работы товары напрямую из разных стран ЕС.
При этом, как говорится в расследовании The Insider, семья директора "Конструкторского бюро машиностроения", производящего "Кинжалы", Сергея Питикова обосновалась в Европе.
Журналисты выяснили, что американские микросхемы, ранее обнаруженные в "Кинжалах", Россия ввозит через китайскую компанию ETC Electronics Limited. Московская фирма, занимающаяся этим, до сих пор не под санкциями.
Также The Insider отмечает, что Россия продолжила импортировать камеры тепла и холода производства "Espec" из Польши.
"Особенно много поставок идет из Германии. Так, токарные станки НПК "КБМ" поставляло ООО "KEB-Рус". Это партнер немецкой компании KEB, авторизованный поставщик компонентов и разработчик систем управления для технологических процессов и оборудования на их основе. Во время войны "KEB-Рус" импортирует, к примеру, кабели из Германии", - отмечают журналисты.
А подрядчик АО "Радиант-ЭК" Научно-исследовательского института электронных приборов, который еще называют "разработчиком мозгов" для "Кинжала", импортирует из Германии катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов.
Засветились в поставках и другие страны Европы - в том числе Литва, Латвия, Бельгия, Великобритания.
Санкции против России и их эффект
Запад ввел жесткие санкции против России в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор ЕС вместе с США и Британией постепенно "повышали ставки" и ужесточали ограничения для российских производителей оружия и окружения Путина.
Тем не менее даже под санкциями России удается производить все новые ракеты, в том числе путем обхода ограничений через "третьи страны", такие как Китай, Казахстан и Армения.
По словам руководителя ОП Андрея Ермака, в 2024 году российский диктатор Владимир Путин решил потратить на армию рекордную сумму - речь идет об 11 триллионов рублей. Эта сумма составляет фактически 39% федерального бюджета РФ.
Также в России продолжает падать рубль. Среди причин послабления "деревянного" эксперты называют увеличение военных расходов РФ, падение доходов от экспорта и растущую зависимость от импорта.
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