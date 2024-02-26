Россия все еще имеет преимущество в ракетах, но у Украины тоже есть успехи - Гудименко

Война в Украине продолжает меняться в сторону роботизации, объяснил Гудименко.

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В начале полномасштабного вторжения Россия не была готова к серьезным боям и понесла большие потери. Но сейчас ситуация изменилась - оккупанты оценивают обстановку более трезво, хотя РФ тоже не хватает оружия, уверен младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

В интервью Главреду военный отметил, что "теперь картина войны стала такой, какой она еще не была во время ни одной из войн на этой планете - с FPV-дронами, роботами-пулеметчиков, саперами, тотальным использованием беспилотных аппаратов для развития и слежения за силами противника, использованием беспилотных морских дронов-камикадзе, которые поражают цели от Крымского моста до кораблей противника.

"То есть картина войны продолжает меняться именно в сторону роботизации. Это не означает, что классические средства поражения противника (например, артиллерия) потеряли свое значение – это означает, что другие, более современные средства поражения играют более серьезную роль в этой войне", - отметил Гудименко.

Смотрите интервью Юрия Гудименко Главреду об итогах 2 лет полномасштабной войны:

По словам Гудименко, в некоторых отраслях, связанных с войной, Россия уже обгоняет Украину.

"У России гораздо большая экономика, у нее гораздо меньше проблем с деньгами, чем у нас. У них есть зависимость в оружии от союзников – это факт, но на их территории еще с советских времен было достаточно много производств снарядов, патронов, чего угодно включительно с самолетами", - высказался военный.

Украина имела такие мощности лишь частично, и Россия имеет в этом естественное преимущество, объяснил он.

Гудименко напомнил, что РФ фактически может простреливать своими ракетами всю территорию Украины, тогда как мы, к сожалению, не дотягиваемся до всей территории России.

"Все-таки РФ, во-первых, крупнейшее государство в мире, а во-вторых, у нас пока нет ракет такой дальности, чтобы дотянуться до условного Хабаровска. Поэтому преимущество у них есть, и если мы будем говорить о производстве чего-то, то тогда лучше сегментировать – отдельно беспилотники, ракеты, снаряды и тому подобное. Где-то преимущество у них, где-то - у нас, поэтому мы не должны сейчас говорить, что у России есть преимущество во всем, потому что это банально неправда", - подытожил Гудименко.

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократический топор", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

Контрнаступление ВСУ и наступление России

Весенне-летняя контрнаступательная кампания, по определению отдельных западных и военных, не оправдала ожиданий. ВСУ шли против трехуровневой линии обороны россиян без должной техники и поддержки авиации.

Вместе с тем, Россия воспользовалась падением поддержки Украины на Западе и пошла в новое наступление на востоке. В феврале российским войскам удалось вытеснить ВСУ из Авдеевки, в это время группировка врага наращивает продвижение вокруг других близлежащих населенных пунктов.

13 февраля новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о переходе Вооруженных сил к "оборонительному" этапу войны.

"Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции - истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, удерживание подготовленных рубежей обороны", - подчеркнул главком ВСУ .

The New York Times писала, что российские войска уже собрали по некоторым направлениям группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5-ти оперативных направлений.

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