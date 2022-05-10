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Россия выводит некоторые подразделения из Харьковской области из-за значительных потерь - Генштаб

10 мая 2022, 20:13

Россияне переместили из Белгородской области России в Харьковскую батальонную тактическую группу.

ВСУ
ВСУ / УНИАН

Украинские военные продолжают героически сражаться против россиян. ВСУ наносят оккупантам такие удары, что враг выводит подразделения на территорию России.

Как сообщает Генштаб ВСУ, теперь российские оккупанты должны перегруппировать силы.

"Известно, что враг вывел для восстановления боеспособности на территорию России батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск. Это произошло из-за значительных потерь в личном составе и военной технике",– заявили наши воины.

Также россияне переместили из Белгородской области России в Харьковскую батальонную тактическую группу из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа. Враг коварно продолжает воздушную разведку беспилотниками.

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Война в Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая рассказал о том, что украинские военные подразделения начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что речь идет не о широкомасштабной контрнаступательной операции, а о точечным тактическом наступлении.

В Генштабе ВСУ 6 мая заявили, об освобождении Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково и Перемоги на северо-востоке Харьковской области.

227-й батальон территориальной обороны ВСУ рассказал о деоккупации Верхнего Салтова, Замуловки, Байрака и Рубежного Харьковской области. В Боровском сельском совете рассказали, что оккупанты отходят от Боровой и Богуславки.

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